Прямая трансляция матча клубного чемпионата мира «Реал» — «Ювентус» 1 июля 2025 года

1 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом». Стартовый свисток польского судьи Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Аналитики назвали мадридцев фаворитами: выигрыш команды Хаби Алонсо оценили с коэффициентом 1.65, вероятность — примерно 55%. Ничья доступна за 3.90 (26%), победа туринцев — за 5.30 (19%).

Непоражение «Ювентуса» в основное время идет за 2.25.

Рынок «обе забьют» дали за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

В двух матчах подряд игроки «Реала» отличились трижды. На то, что сливочные снова оформят больше двух голов, предложили котировку 2.30.

Выигрыш мадридцев с форой (-1) можно взять за 2.10. Опция Ф(+1) для бьянконери ждет вас за 1.75.