1 июля, 12:15
«Реал» — «Ювентус»: где смотреть матч клубного чемпионата мира 1 июля 2025 года онлайн в прямом эфире
1 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом». Стартовый свисток польского судьи Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
Аналитики назвали мадридцев фаворитами: выигрыш команды Хаби Алонсо оценили с коэффициентом 1.65, вероятность — примерно 55%. Ничья доступна за 3.90 (26%), победа туринцев — за 5.30 (19%).
Непоражение «Ювентуса» в основное время идет за 2.25.
Рынок «обе забьют» дали за 1.75, обратный вариант — за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.
В двух матчах подряд игроки «Реала» отличились трижды. На то, что сливочные снова оформят больше двух голов, предложили котировку 2.30.
Выигрыш мадридцев с форой (-1) можно взять за 2.10. Опция Ф(+1) для бьянконери ждет вас за 1.75.