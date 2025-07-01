Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

1 июля, 12:15

«Реал» — «Ювентус»: где смотреть матч клубного чемпионата мира 1 июля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча клубного чемпионата мира «Реал» — «Ювентус» 1 июля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Фото Global Look Press

1 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом». Стартовый свисток польского судьи Шимона Марчиняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Реал
1:0
Ювентус

Аналитики назвали мадридцев фаворитами: выигрыш команды Хаби Алонсо оценили с коэффициентом 1.65, вероятность — примерно 55%. Ничья доступна за 3.90 (26%), победа туринцев — за 5.30 (19%).

Непоражение «Ювентуса» в основное время идет за 2.25.

Рынок «обе забьют» дали за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

Джуд Беллингем и&nbsp;Хаби Алонсо (&laquo;Реал&raquo;).«Реал» — «Ювентус»: первое большое испытание Алонсо во главе «Мадрида»

В двух матчах подряд игроки «Реала» отличились трижды. На то, что сливочные снова оформят больше двух голов, предложили котировку 2.30.

Выигрыш мадридцев с форой (-1) можно взять за 2.10. Опция Ф(+1) для бьянконери ждет вас за 1.75.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Ювентус
ставки
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» — «Ювентус»: первое большое испытание Алонсо во главе «Мадрида»

Тайсон Фьюри, Наоми Кэмпбелл и Рой Джонс-младший посетили турнир БЕТСИТИ IBA PRO 7