4 мая, 08:15

«Реал» — «Сельта»: дефицит защитников у Мадрида скажется на исходе матча

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

В 34-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» примет «Сельту». Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2» с 14.55 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
04 мая, 15:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Сельта

Аналитики букмекерских компаний считают, что в предстоящем матче победит «Реал». На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность данного исхода — около 74%. Выигрыш «Сельты» доступен с котировкой 7.20 (8%), ничья оценена в 5.60 (18%).

Успех гостей с форой (+1.5) гола предложено оформить за 1.85. Ф1(-1.5) идет за 1.95.

Эксперты убеждены, что соперники забьют три или четыре мяча. ТБ 3.5 и ТМ 3.5 выставлены в линии за 1.90.

В шести из девяти последних встреч «Реал» и «Сельта» обменялись голами: вариант «обе забьют» доступен за 1.60, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Можно сделать комбинированную ставку «победа «Реала» и ТБ 6.5 угловых в исполнении мадридцев» за крупные 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Сельта»

Хотя предстоящий матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу», он вряд ли станет для «Реала» простым. После вылета из ЛЧ и поражения в финале Кубка Испании от «Барселоны» в «королевстве», по информации медиа, царит угнетающая атмосфера. Плюс у Анчелотти есть большие проблемы с составом: перед игрой с «Сельтой» мадридцы лишись Алабы, Рюдигера и Менди — трех ключевых защитников. Теперь в распоряжении Карло есть всего четыре игрока обороны, которые не сыграны друг с другом. Сдержать гостей, которые трижды забили «Барселоне» две недели назад, будет трудно.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

