4 мая, 12:15

«Реал» — «Сельта»: коэффициенты и где смотреть матч ла лиги 4 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

Мадридский «Реал» в 34-м туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» примет «Сельту». Стартовый свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 15.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2» с 14.55 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
04 мая, 15:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Сельта

Аналитики букмекерских компаний считают фаворитом встречи «Реал». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — около 74%. Выигрыш «Сельты» доступен с котировкой 7.20 (8%), ничья оценена в 5.60 (18%).

Успех гостей с форой (+1.5) гола предложено оформить за 1.85. Ф1(-1.5) идет за 1.95.

Эксперты убеждены, что соперники забьют три или четыре мяча. ТБ 3.5 и ТМ 3.5 выставлены в линии за 1.90.

В шести из девяти последних встреч «Реал» и «Сельта» обменялись голами: вариант «обе забьют» доступен за 1.60, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Карло Анчелотти.Анчелотти не нужны миллионы из Саудовской Аравии. Сборная Бразилии — лучший вариант прямо сейчас

Убеждены, что хозяева забьют минимум три мяча? На ИТБ1 (2.5) котировка 1.95, на ИТМ1 (2.5) — 1.85.

Можно сделать комбинированную ставку «победа «Реала» и ТБ 6.5 угловых в исполнении мадридцев» за крупные 2.85.

