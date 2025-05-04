Мадридский «Реал» в 34-м туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» примет «Сельту». Стартовый свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 15.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2» с 14.55 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.

04 мая, 15:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Аналитики букмекерских компаний считают фаворитом встречи «Реал». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого исхода — около 74%. Выигрыш «Сельты» доступен с котировкой 7.20 (8%), ничья оценена в 5.60 (18%).

Успех гостей с форой (+1.5) гола предложено оформить за 1.85. Ф1(-1.5) идет за 1.95.

Эксперты убеждены, что соперники забьют три или четыре мяча. ТБ 3.5 и ТМ 3.5 выставлены в линии за 1.90.

В шести из девяти последних встреч «Реал» и «Сельта» обменялись голами: вариант «обе забьют» доступен за 1.60, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Убеждены, что хозяева забьют минимум три мяча? На ИТБ1 (2.5) котировка 1.95, на ИТМ1 (2.5) — 1.85.

Можно сделать комбинированную ставку «победа «Реала» и ТБ 6.5 угловых в исполнении мадридцев» за крупные 2.85.