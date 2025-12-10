«Реал» — «Манчестер Сити»: Нагучев верит в результативность топ-матча ЛЧ

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити» 10 декабря в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.

10 декабря, 23:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

В какой форме «Реал»

На прошлых выходных «Реал» неожиданно уступил «Сельте» (0:2), а в конце матча были удалены защитники Альваро Каррерас и Фран Гарсия, а также нападающий Эндрик (со скамейки). Хотя команда Хаби Алонсо потеряла очки в четырех из пяти предыдущих туров (три из них завершились вничью), она все же занимает второе место в Примере.

«Реал» — самый титулованный участник Лиги чемпионов, идет на пятой строчке в общем этапе, имея равное количество очков с «ПСЖ», «Баварией» и «Интером». Правда, все три конкурента опережают мадридцев по разнице мячей. В ЛЧ подопечные Хаби Алонсо победили «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0), «Ювентус» (1:0) и «Олимпиакос» (4:3), а единственное поражение потерпели от «Ливерпуля» (0:1). На стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл пять из шести предыдущих еврокубковых матчей и забил в 38 играх Лиги чемпионов подряд.

Килиан Мбаппе — главный претендент на то, чтобы продлить результативную серию «Реала» в континентальных турнирах. Француз не смог поразить ворота «Сельты», но на его счету семь голов в трех предыдущих матчах, а еще дубль против «Марселя», хет-трик против «Кайрата» и покер против «Олимпиакоса».

У «Реала» травмированы защитники Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Дин Хейсен. Под вопросом участие Эдера Милитао.

В какой форме «Сити»

«Манчестер Сити» одержал три победы подряд в АПЛ над «Лидсом» (3:2), «Фулхэмом» (5:4) и «Сандерлендом» (3:0). Самая результативная команда премьер-лиги сократила отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков. В Лиге чемпионов «горожане» одержали победы над «Наполи» (2:0), «Вильярреалом» (2:0) и дортмундской «Боруссией» (4:1), но не смогли одолеть «Монако» (2:2) и «Байер» (0:2).

На прошлых выходных «Сити» впервые за почти месяц не пропустил. В центре обороны надежно отыграли Рубен Диаш и Йошко Гвардиол, причем оба защитника забили голы, а Джанлуиджи Доннарумма оформил сухарь. Райан Шерки отдал три результативные передачи в трех предыдущих встречах. Эрлинг Холанн не реализовал свои моменты в последнем туре, но за неделю до этого набрал три балла (1+2) в матче против «Фулхэма». В Лиге чемпионов норвежский нападающий забил пять голов, отличившись в четырех из пяти туров общего этапа.

За «Сити» не сыграют хавбеки Матео Ковачич и Калвин Филлипс.

«Реал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Королевский клуб» дважды обыграл «горожан» в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ (3:2 в Манчестере и 3:1 в Мадриде).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря

«Абсолютно уверен, что это будет очень крутой результативный матч. Ни у «Сити», ни у «Реала» нет вообще никаких предпосылок к тому, чтобы это была закрытая игра. Думаю, что можно смело брать тотал больше 3.5 мяча.

Уверен, что это будет матч персональных подвигов. Возможно, даже футболистов, которых критикуют больше остальных. Предположу, что в этой игре забьет Эрлинг Холанн. Вероятно, он даже запишет на счет гол и ассист», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал больше 3.5 мяча в предстоящем матче между «Реалом» и «Сити» можно поставить за 2.20.

