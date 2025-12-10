Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

10 декабря, 18:10

«Реал» — «Манчестер Сити»: Нагучев верит в результативность топ-матча ЛЧ

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити» 10 декабря в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря, 23:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Манчестер Сити

В какой форме «Реал»

На прошлых выходных «Реал» неожиданно уступил «Сельте» (0:2), а в конце матча были удалены защитники Альваро Каррерас и Фран Гарсия, а также нападающий Эндрик (со скамейки). Хотя команда Хаби Алонсо потеряла очки в четырех из пяти предыдущих туров (три из них завершились вничью), она все же занимает второе место в Примере.

«Реал» — самый титулованный участник Лиги чемпионов, идет на пятой строчке в общем этапе, имея равное количество очков с «ПСЖ», «Баварией» и «Интером». Правда, все три конкурента опережают мадридцев по разнице мячей. В ЛЧ подопечные Хаби Алонсо победили «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0), «Ювентус» (1:0) и «Олимпиакос» (4:3), а единственное поражение потерпели от «Ливерпуля» (0:1). На стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл пять из шести предыдущих еврокубковых матчей и забил в 38 играх Лиги чемпионов подряд.

Килиан Мбаппе — главный претендент на то, чтобы продлить результативную серию «Реала» в континентальных турнирах. Француз не смог поразить ворота «Сельты», но на его счету семь голов в трех предыдущих матчах, а еще дубль против «Марселя», хет-трик против «Кайрата» и покер против «Олимпиакоса».

Матвей Сафонов (&laquo;ПСЖ&raquo;).Сафонов готовится к первому матчу в ЛЧ за год. В дебютной встрече в этом сезоне российский вратарь не пропустил

У «Реала» травмированы защитники Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Дин Хейсен. Под вопросом участие Эдера Милитао.

В какой форме «Сити»

«Манчестер Сити» одержал три победы подряд в АПЛ над «Лидсом» (3:2), «Фулхэмом» (5:4) и «Сандерлендом» (3:0). Самая результативная команда премьер-лиги сократила отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков. В Лиге чемпионов «горожане» одержали победы над «Наполи» (2:0), «Вильярреалом» (2:0) и дортмундской «Боруссией» (4:1), но не смогли одолеть «Монако» (2:2) и «Байер» (0:2).

На прошлых выходных «Сити» впервые за почти месяц не пропустил. В центре обороны надежно отыграли Рубен Диаш и Йошко Гвардиол, причем оба защитника забили голы, а Джанлуиджи Доннарумма оформил сухарь. Райан Шерки отдал три результативные передачи в трех предыдущих встречах. Эрлинг Холанн не реализовал свои моменты в последнем туре, но за неделю до этого набрал три балла (1+2) в матче против «Фулхэма». В Лиге чемпионов норвежский нападающий забил пять голов, отличившись в четырех из пяти туров общего этапа.

Александр Пихаленок (&laquo;Динамо&raquo; Киев).Киевское «Динамо» провалило общий этап Лиги конференций. Матч против «Фиорентины» — определяющий в борьбе за стыки

За «Сити» не сыграют хавбеки Матео Ковачич и Калвин Филлипс.

«Реал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Королевский клуб» дважды обыграл «горожан» в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ (3:2 в Манчестере и 3:1 в Мадриде).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 10 декабря

«Абсолютно уверен, что это будет очень крутой результативный матч. Ни у «Сити», ни у «Реала» нет вообще никаких предпосылок к тому, чтобы это была закрытая игра. Думаю, что можно смело брать тотал больше 3.5 мяча.

Уверен, что это будет матч персональных подвигов. Возможно, даже футболистов, которых критикуют больше остальных. Предположу, что в этой игре забьет Эрлинг Холанн. Вероятно, он даже запишет на счет гол и ассист», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал больше 3.5 мяча в предстоящем матче между «Реалом» и «Сити» можно поставить за 2.20.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Семак должен найти замену Кассьерре и Гонду, на покупки может уйти больше 80 млн евро. Что делать «Зениту» с трансферами
В Белгороде сообщили о падении боеприпаса на территории соцобъекта
Чемпионат России по фигурному катанию-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Игроки НХЛ считают, что снайперский рекорд Овечкина можно побить
Новак назвал изъятие активов ЦБ РФ Евросоюзом неприемлемым
Популярное видео
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорц» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорц» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» — «Атлетико»: Гурцкая назвал точный счет топ-матча ла лиги