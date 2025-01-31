«Реал» — фаворит противостояния с «Сити» в плей-офф Лиги чемпионов

31 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что за выход в следующий раунд между собой поспорят «Манчестер Сити» и действующий чемпион турнира мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

11 февр, 00:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Аналитики букмекерской компании FONBET считают мадридцев фаворитами противостояния. На выход в 1/8 команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.72, это примерно 58 % вероятности исхода. Триумф коллектива Пепа Гвардиолы доступен за 2.12 (42 %).

При этом «Сити» является лидером котировок в первом матче, который состоится 11 февраля в Манчестере. Победу «горожан» предложено взять за 2.30, тогда как успех бланкос — за 2.95. Ничья идет за 3.60.

«Реал» и «Ман Сити» пересекутся в Лиге чемпионов четвертый сезон подряд. В полуфинале розыгрыша-2021/22 мадридцы оказались сильнее соперника в дополнительное время и вышли в финал. На следующий год «горожане» взяли реванш на той же стадии, разгромив оппонента в домашнем матче (4:0). В прошлом сезоне Винисиус и компания вырвали победу в серии пенальти в четвертьфинале.

Первый матч 1/16 нынешнего турнира пройдет 11 февраля в Манчестере, ответный — 18 февраля в Мадриде.

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