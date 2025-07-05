«Реал» — «Боруссия»: сливочные обыграли дортмундцев в четырех матчах подряд

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Боруссия» 5 июля 2025 года

5 июля «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале клубного чемпионата мира. Матч состоится на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.

05 июля 2025, 23:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)

Специалисты ждут победы «Реала»: это событие дали с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «Боруссии» оценили в 5.10 (20%). Котировка на ничью — 4.20 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40.

Если считаете, что команды огорчат друг друга, хватайте опцию «обе забьют» за 1.62. Обратный вариант ждет вас за 2.30.

Эксперты почти не сомневаются в проходе сливочных в полуфинал и предлагают на это рынок за 1.32. Квалификация дортмундцев идет за 3.35.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Боруссия»

Мадридцы забили по три мяча в ворота «Пачуки» (3:1) и «Зальцбурга» (3:0), но испытали проблемы с «Аль-Хилялем» (1:1) и «Ювентусом» (1:0). Против дортмундцев тоже не будет легко: команда Нико Ковача не пропустила в двух матчах из четырех, а больше трех голов за 90 минут влетело лишь однажды — в яркой перестрелке с «Мамелоди Сандаунз» (4:3).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.93.