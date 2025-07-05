«Реал» — «Боруссия» Дортмунд: Нагучев уверен, что мадридцы не испытают проблем в 1/4 финала КЧМ

5 июля мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Прогноз на этот матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.

05 июля 2025, 23:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)

В какой форме «Реал»

«Реал» неубедительно стартовал на Клубном чемпионате мира, сыграв вничью с «Аль-Хилялем» (1:1). Однако после этого мадридцы победили «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0), что помогло им занять первое место в группе H. В свою очередь в 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо одолели «Ювентус» (1:0). Победный гол в этом матче забил Гонсало Гарсия, который удачно замкнул навес Трента Александер-Арнольда, перешедшего в начале июня в «Реал» из «Ливерпуля».

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Стоит отметить, что КЧМ становится настоящим звездным часом для 21-летнего Гарсии. Он также забил «Аль-Хилялю» с «Зальцбургом» и сделал ассист во встрече против «Пачуки». Таким образом, «Реал» практически не заметил потерю Килиана Мбаппе, который из-за болезни был вынужден пропустить весь групповой этап. Впрочем, в последнем матче с «Ювентусом» французский нападающий вернулся в состав сливочных, выйдя на замену. Поэтому есть вероятность, что к следующей игре Мбаппе подойдет в неплохом функциональном состоянии. Напомним, что в предыдущем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Реала», записав на свой счет 43 гола во всех турнирах.

В какой форме «Боруссия» Дортмунд

В первом матче на Клубном чемпионате мира дортмундская «Боруссия» разошлась миром с «Флуминенсе» (0:0). Затем «шмели» обыграли «Мамелоди Сандаунс» (4:3) и «Ульсан» (1:0). Набрав семь очков в трех турах группового этапа, дортмундцы вышли в плей-офф с первой позиции. В 1/8 финала подопечные Нико Ковача победили «Монтеррей» (2:1). «Боруссия» прекрасно начала эту встречу и к 24-й минуте повела со счетом 2:0 благодаря дублю Серу Гирасси. Примечательно, что в обоих случаях ему ассистировал Карим Адейеми. Во втором тайме «Монтеррей» сократил отставание до минимума и создал еще несколько опасных моментов, но все-таки «шмелям» удалось удержать преимущество.

Помимо Гирасси и Адейеми, у «Боруссии» хорошо проявляет себя новичок команды Джоб Беллингем — брат Джуда Беллингема из «Реала». Сначала Джоб поразил ворота «Мамелоди Сандаунс», а затем отдал результативную передачу в матче против «Ульсана». Однако в последней встрече с «Монтерреем» он получил желтую карточку, которая стала для него второй на КЧМ. В связи с этим Джоб не сыграет против «Реала» из-за дисквалификации.

«Реал» — «Боруссия» Дортмунд: статистика личных встреч

«Боруссия» — удобный соперник для «Реала». В пяти предыдущих очных встречах мадридцы одержали четыре победы при одной ничьей. На общем этапе предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов они разгромили дортмундцев со счетом 5:2. До этого «Реал» обыграл «Боруссию» в финале ЛЧ в сезоне-2023/24 (2:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Боруссия» Дортмунд 5 июля

«Мне кажется, что встреча «Реала» и «Боруссии» обойдется без сюрпризов. Мадридцы должны выиграть за счет хорошей работы тренера. Видно, что Хаби Алонсо прогрессирует по ходу турнира, в то время как у дортмундцев как будто заканчивается запас прочности. В последнем матче против «Монтеррея» игра «Боруссии» пошла на спад во втором тайме. «Реал» же в поединке с «Ювентусом», наоборот, добавил после перерыва. Думаю, что мадридцы снова победят и при этом забьют как минимум дважды. Также за 2.25 можно поставить на то, что в матче будет два или три гола. Такая ставка регулярно проходит во встречах с участием «Реала»», — заявил Нагучев.

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