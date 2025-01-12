12 января в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании. В битве за трофей сойдутся принципиальные соперники — «Реал» и «Барселона». Игра на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джиде начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

По мнению букмекеров, у команд примерно одинаковые шансы на успех. Чуть меньше коэффициент на победу «Реала» в основное время — 2.46, что около 39% вероятности. Выигрыш «Барселоны» доступен за 2.70 (36%), ничейный исход дан за 3.80 (25%).

Поставить на то, что трофей в итоге выиграют мадридцы, можно за 1.82. Этот рынок на сине-гранатовых предложен за 1.98.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• победа «Реала» 2:1 — за 9.00;

• 2:2 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.70.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.42, противоположный вариант идет за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В последние годы класико получается результативным: тотал больше 2.5 гола был пробит в девяти из 10 предыдущих матчей, в шести сыграл рынок «обе забьют». В этом сезоне обе команды показывают хорошую игру в атаке. «Барселона» не забила лишь в одной из 10 последних игр во всех турнирах, в среднем отмечаясь 2,3 точного удара за 90 минут. «Реал» вообще в шести из семи прошлых встреч во всех соревнованиях отличился минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.66.