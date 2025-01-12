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Сегодня, 12:15

«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 12 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Getty Images

12 января «Реал» и «Барселона» сойдутся в финале Суперкубка Испании. Класико пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джиде. Начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.30 мск.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Аналитики букмекерских компаний не выявили однозначного фаворита: с чуть меньшим коэффициентом предложена победа «Реала» в основное время — поставить на бланкос можно за 2.46, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш «Барселоны» предложен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет 3.80 (25%).

Поставить на то, что трофей в итоге выиграют мадридцы, можно за 1.82. Этот рынок на сине-гранатовых предложен за 1.98.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• победа «Реала» 2:1 — за 9.00;

• 2:2 — за 9.20.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Барселона»: класико традиционно получится богатым на голы

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.70.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.42, противоположный вариант идет за 2.85.

Комбинированная опция на победу «Реала» в основное время и тотал больше 2.5 гола доступна за 3.15.

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