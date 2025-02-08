8 февраля «Реал» примет «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании. Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Судья Сесар Сото Градо даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.30 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

08 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Эксперты склоняются к победе «Реала»: поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.85, это около 49% вероятности. На успех «Атлетико» предложили котировку 4.15 (24%), на ничью — 3.65 (27%).

Выигрыш сливочных с форой (-1) идет за 2.50. Опция Ф2(+1) — за 1.53.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.70, обратный вариант дали за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»

Соперники огорчили друг друга в восьми дерби подряд, а в пяти встречах даже оформили 3+ гола на двоих. Субботний поединок тоже обещает результативный сценарий: сливочные вколотили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу», но перед игрой с «индейцами» столкнулись с большими проблемами в обороне — из строя выбыл не только незаменимый Антонио Рюдигер, но и недавно вернувшийся после травмы «крестов» Давид Алаба.

Вероятно, пару в центре защиты составят Рауль Асенсио и Орельен Тчуамени. Из других потенциальных вариантов — еще один воспитанник Хакобо Рамон и левый латераль Ферлан Менди. Совсем за скобками находится Хесус Вальехо, который окончательно потерял доверие со стороны Карло Анчелотти. «Атлетико» обязательно отыщет уязвимости в несыгранной оборонительной линии «Реала» и цинично за них накажет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.15.