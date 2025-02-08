8 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» против «Атлетико». Игра 23-го тура ла лиги начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию в 22.30 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

08 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Аналитики назвали хозяев фаворитами: выигрыш мадридцев оценили в 1.85, это около 49% вероятности. Ничью предложили с коэффициентом 3.65 (27%), победу «индейцев» — за 4.15 (24%)

Верите, что команда Диего Симеоне наберет очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опцию Х2 можно взять за 1.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03. «Обе забьют» идет за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

«Атлетико» отличился в девяти дерби подряд. На «сухарь» сливочных дали котировку 2.70.

Парни Карло Анчелотти забили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу». Тотал больше двух голов в исполнении хозяев доступен за 2.65.

Пять самых вероятных результатов игры, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Реала»: