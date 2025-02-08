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8 февраля 2025, 14:15

«Реал» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 8 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Атлетико» 8 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Хулиан Альварес («Атлетико»).
Фото Global Look Press

8 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» против «Атлетико». Игра 23-го тура ла лиги начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию в 22.30 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.
08 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:1
Атлетико

Аналитики назвали хозяев фаворитами: выигрыш мадридцев оценили в 1.85, это около 49% вероятности. Ничью предложили с коэффициентом 3.65 (27%), победу «индейцев» — за 4.15 (24%)

Верите, что команда Диего Симеоне наберет очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опцию Х2 можно взять за 1.95.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03. «Обе забьют» идет за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

«Атлетико» отличился в девяти дерби подряд. На «сухарь» сливочных дали котировку 2.70.

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Парни Карло Анчелотти забили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу». Тотал больше двух голов в исполнении хозяев доступен за 2.65.

Пять самых вероятных результатов игры, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Реала»:

  • 1:1 — за 7.50;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.00;
  • 0:0 — за 10.00.
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