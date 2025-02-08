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8 февраля 2025, 14:15
«Реал» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 8 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире
8 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» против «Атлетико». Игра 23-го тура ла лиги начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию в 22.30 мск.
Аналитики назвали хозяев фаворитами: выигрыш мадридцев оценили в 1.85, это около 49% вероятности. Ничью предложили с коэффициентом 3.65 (27%), победу «индейцев» — за 4.15 (24%)
Верите, что команда Диего Симеоне наберет очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опцию Х2 можно взять за 1.95.
Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03. «Обе забьют» идет за 1.70, обратный вариант — за 2.10.
«Атлетико» отличился в девяти дерби подряд. На «сухарь» сливочных дали котировку 2.70.
Парни Карло Анчелотти забили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу». Тотал больше двух голов в исполнении хозяев доступен за 2.65.
Пять самых вероятных результатов игры, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Реала»:
- 1:1 — за 7.50;
- 1:0 — за 8.00;
- 2:1 — за 8.50;
- 1:0 — за 9.00;
- 0:0 — за 10.00.