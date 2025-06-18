Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года

18 июня «Реал» встретится с «Аль-Хилялем» в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. Группа H.

18 июня 2025, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «сливочным»: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.40, вероятность этого исхода — около 72 %. Выигрыш «Аль-Хиляля» дан за 7.80 (12 %), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.60 (16 %).

Вероятность того, что коллектив из Саудовской Аравии хотя бы не уступит, оценена в 2.95.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство «Реала»:

• 2:0 и 2:1 — за 9.00;

• 3:1 и 3:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола дан за 2.05, ТМ 3.5 — за 1.80.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.65, противоположный вариант можно взять за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Аль-Хиляль»

«Сливочные» подходят к матчу в неоптимальном составе — снова большое количество игроков выбыло из-за травм. Особенно пострадала линия обороны: вылетели Эдер Милитао, Давид Алаба, Дани Карвахаль и Ферлан Менди, под вопросом кондиции Антонио Рюдигера. «Аль-Хиляль» может воспользоваться проблемами соперника в защите, тем более команда на финише сезона показывала неплохую результативность: в 10 заключительных играх во всех турнирах отличилась ровно 30 раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.