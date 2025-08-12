«Несыгранной команде, которая сменила тренера, будет максимально трудно». Прогноз Адамяна на Суперкубок УЕФА

13 августа «ПСЖ» и «Тоттенхэм» сразятся в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Блю Энерджи» в Удине. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Суперкубок УЕФА. .

13 августа, 22:00. Bluenergy Stadium (Удине)

В какой форме «ПСЖ»

«ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов участвовал в товарищеском клубном чемпионате мира, где дошел до финала, но упустил трофей, уступив «Челси» со счетом 0:3. Очевидно, что этот турнир не имел большого значения для парижан, которые и так провели успешный сезон и продемонстрировали свой максимум не только на национальном, но и на европейском уровне, взяв главный еврокубок. Также логично и то, что, обладая достаточной глубиной состава, «ПСЖ» постарался сохранить своих главных звезд в летнее трансферное окно, при этом не проводя громких закупок, за исключением перехода Ильи Забарного из «Борнмута». Руководство парижан волновала позиция голкипера: на трансфер был выставлен Джанлуиджи Доннарумма, в то время как чемпион Франции подписал бывшего вратаря «Лилля» Люку Шевалье и Ренато Марина из «Ромы». Примечательно, что заплатить пришлось только за Шевалье, в то время как Марин перешел в качестве свободного агента.

К матчу за Суперкубок УЕФА парижане подходят в составе, близком к оптимальному. Не поможет команде только травмированный Норди Мукиеле. Также из заявки был исключен Джанлуиджи Доннарумма.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм», в прошлом сезоне провалившийся в чемпионате Англии и завершивший сезон перед зоной вылета, все же заслужил право участия в еврокубках — команда выиграла под руководством Анге Постекоглу Лигу Европы. С новым тренером Томасом Франком «шпоры» пока проводили исключительно товарищеские матчи, в них уступили лишь раз — против «Баварии» (0:4). Разгрому предшествовали пять встреч, в которых «Тоттенхэм» в том числе обыграл «Арсенал» (1:0) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Пока главной потерей команды видится уход Сон Хын Мина, долгие годы бессменного бомбардира «Тоттенхэма» наравне с Харри Кейном. В прошлом сезоне, значительно менее удачном, чем предыдущие, Сон забил 11 голов и отдал 12 ассистов во всех турнирах. Также покинул команду опорник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Главным приобретением можно смело назвать Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма», также в команду пришли Матис Тель из «Баварии», Кевин Дансо из «Ланса», Лука Вушкович из «Хайдука» и Кота Такаи из «Кавасаки Фронтале», был арендован Жоау Палинья из «Баварии».

Перед началом сезона у «Тоттенхэма» надолго травмировался Джеймс Мэддисон, один из самых результативных игроков прошлого розыгрыша. Также в лазарете команды находятся Деян Кулусевски, Раду Драгушин и Манор Соломон. Под вопросом участие в игре Мэттью Крейга и Доминика Соланке.

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

Единственная очная встреча команд прошла на клубном чемпионате мира в 2017 году. Тогда коллективы пробили тотал больше 2,5, забив шесть мячей на двоих. Победу в этом матче одержал «Тоттенхэм» (4:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч ПСЖ — «Тоттенхэм» 13 августа

«Первая проверка «ПСЖ» после короткого отдыха и сложного сезона, из которого парижане вышли победителями. Можно сказать, что команда Луиса Энрике не только избежала серьезных потерь, но и приобрела хорошо играющего ногами вратаря Шевалье и защитника Забарного. А вот у «Тоттенхэма» ушел лидер Сон, травмировался Мэддисон — максимально трудно будет несыгранной команде, которая сменила тренера. Считаю, что в этом финале парижане не допустят осечки и одержат уверенную победу над англичанами. Берем победу с форой -1,5 мяча. Такая ставка прошла в четырех последних официальных встречах парижан, в том числе против «Интера» в финале ЛЧ».

В букмекерской компании FONBET на победу «ПСЖ» с форой (-1,5) можно поставить с коэффициентом 2.17.

