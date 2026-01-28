«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Гурцкая верит в магию Дембеле на «Парк де Пренс»

28 января «ПСЖ» и «Ньюкасл» сыграют в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

28 января, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

В какой форме «ПСЖ»

«ПСЖ» не лучшим образом завершает общий этап Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике потеряли очки в трех из четырех прошлых туров, однако сохраняют место в топ-8, позволяющее сыграть в плей-офф со стадии 1/8 финала. Если парижане вновь допустят осечку, они могут выпасть из первой восьмерки, так что в последнем туре им нужна только победа.

К восьмому туру «ПСЖ» подходит с действующей безвыигрышной серией в еврокубке. Парижане сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), а затем уступили «Спортингу» на его поле (1:2). В игре с португальской командой парижане были неэффективны в финальной трети, нанесли множество ударов по воротам соперника, но почти все они были недостаточно опасными. В итоге единственный гол парижане забили только во второй половине встречи, уже проигрывая сопернику 0:1.

При этом в чемпионате у «ПСЖ» все в порядке. Парижане продолжают удерживать первую строчку, победив в пяти последних матчах, в четырех из этих поединков команда Энрике забивала минимум два гола. Единственная потеря очков за девять туров пришлась на игру с «Монако» — монегаски выиграли на своем поле с минимальной разницей в счете (0:1).

У «ПСЖ» достаточно травмированных игроков. Ли Кан Ин, Фабиан Руис, Кентен Нджанту, Жоау Невеш и Нуну Мендеш не выйдут на поле против «Ньюкасла». Продолжают восстанавливаться Ашраф Хакими и Матвей Сафонов.

В какой форме «Ньюкасл»

«Ньюкасл» — одна из самых неуступчивых команд в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В семи турах «сороки» пропустили всего шесть голов, более эффективно действовал в обороне только еще один клуб из АПЛ — «Арсенал», занимающий первую строчку (2). Подопечные Эдди Хау идут на седьмом месте в Лиге чемпионов и отстают от «ПСЖ» с шестой строчки лишь по дополнительным показателям. В последних двух матчах еврокубка «Ньюкасл» не проигрывал — боевая ничья с «Байером» (2:2) и уверенная победа над ПСВ (3:0).

В АПЛ «сороки», напротив, все чаще теряют очки. В двух последних турах «Ньюкасл» сначала не смог обыграть «Вулверхэмптон» (0:0), а затем потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:2). Неудачей могла завершиться и игра с «Лидсом», в которой «сорокам» пришлось отыгрываться дважды по ходу матча (4:3).

С учетом первой встречи полуфинала Кубка лиги «Ньюкасл» победил всего в одной из четырех прошлых встреч. На этом отрезке «сорокам» приходилось непросто в нападении — забили только в игре с ПСВ. К тому же дважды за этот период команда Хау пропускала по два гола за матч.

С такой нестабильной игрой и потерями «Ньюкаслу» предстоит приложить все усилия, чтобы сохранить место в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов по итогам последнего тура. В матче с «ПСЖ» «сорокам» не помогут Марк Гиллеспи, Эмиль Крафт, Тино Ливраменто, Джейкоб Мерфи и Фабиан Шер.

«ПСЖ» — «Ньюкасл»: статистика личных встреч

Команды дважды сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24. Тогда дома «Ньюкасл» разгромил парижан со счетом 4:1, а на выезде сыграл с «ПСЖ» вничью со счетом 1:1.

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» 28 января

«Восьмой тур Лиги чемпионов и сумасшедшая вывеска. Скорее всего, этот матч мало что решает, обе команды так или иначе пройдут дальше. Но «ПСЖ», по-моему, подходит к тому своему варианту, что мы видели в прошлом году. Провал в этом сезоне, конечно, существует. Поэтому, наверное, возьму победу «ПСЖ» со счетом 3:1 и, как обычно, гол Дембеле. Все-таки дома парижане могут выдать хороший матч, Дембеле тоже набирает ход и может отличиться», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «ПСЖ» над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 можно поставить с коэффициентом 12.0.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита