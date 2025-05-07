Ставки
7 мая, 06:15

«ПСЖ» — «Арсенал»: лондонцы не забили на «Эмирейтс» и попробуют сделать это на «Парк де Пренс»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» 7 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Усман Дембеле и Вильям Салиба в матче «Арсенал» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press

7 мая «Арсенал» навестит «ПСЖ» в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов. Место встречи — стадион «Парк де Пренс» в Париже. Немецкий судья Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал

Эксперты склоняются к триумфу парней Лучо Энрике: поставить на парижан предложили с коэффициентом 2.05, это около 44% вероятности. Выигрыш «Арсенала» идет за 3.40 (29%). Ничья — за 3.70 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.57, обратный вариант — за 2.40.

Через неделю командам предстоит ответный матч в Бирмингеме, но выбрать победителя противостояния можно уже сейчас. Проход «ПСЖ» оценили в 1.27, на «львов» дали котировку 3.85.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; в&nbsp;первом матче против &laquo;Буде-Глимт&raquo;.«Тоттенхэм» может спасти ужасный сезон победой в Лиге Европы. Но даже после успеха в первом матче с «Буде-Глимт» финал под вопросом

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Арсенал»

В первой встрече парижане победили с минимальным счетом (1:0). Ответка получится куда результативнее. Парни Микеля Артеты забили как минимум два мяча в четырех последних выездных играх ЛЧ. А возвращение Томаса Парти добавит «канонирам» баланса и лучше раскроет атакующий потенциал Микеля Мерино, Деклана Райса и Мартина Эдегора. Красно-синие не уходили с поля без гола в 13 матчах подряд — в 10 случаях отличились оба соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.95.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ставки
