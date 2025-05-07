Ставки
7 мая, 16:10

«ПСЖ» — «Арсенал»: Адамян верит, что лондонцы просто так не сдадутся в Париже

Усман Дембеле и Вильям Салиба.
Фото Global Look Press

7 мая «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Парк де Пренс». Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал

В какой форме «ПСЖ»

Для «ПСЖ» первый полуфинальный матч в Лиге чемпионов — единственный из четырех последних, завершившихся победой. На выезде в Лондоне парижане смогли, казалось бы, невозможное — забили быстрый гол и удержали преимущество до конца основного времени (1:0). В лиге 1 «ПСЖ» в последнее время только теряет очки, но для команды Луиса Энрике, досрочно оформившей чемпионство еще в апреле, результаты в национальном первенстве утратили первоочередное значение. Впрочем, такая расслабленность может сказаться и на исходе ответной игры в еврокубке, в которой любая ошибка может стать фатальной.

В трех последних турах Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), уступил «Ницце» (1:3) и «Страсбуру» (1:2). В каждой из этих встреч парижане создавали большое количество моментов, но не реализовывали их. Об этом свидетельствуют высокие показатели xG (2,31 с «Нантом», 4,51 с «Ниццей» и 2,36 со «Страсбуром»).

В лазарете парижан находятся Усман Дембеле, Преснель Кимпембе, неизвестно, в какой форме подойдет к ответной игре полуфинала Ли Кан Ин.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Йерай Альварес в&nbsp;матче &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;.«МЮ» практически разбил мечты «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени — не в крови басков

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал», как и его соперник по главному еврокубку, в последних турах чемпионата терял очки. Ничьей завершилась игра с «Кристал Пэлас» (2:2), а в матче с «Борнмутом» «канониры» и вовсе уступили (1:2). Но с учетом того, что команда Микеля Артеты уверенно держится в зоне ЛЧ (семь очков отрыва от шестой строчки АПЛ), самым важным для лондонцев становится выход в финал Лиги чемпионов.

«Арсенал» уступил в первой встрече на своем поле, но разница в один гол оставляет большие шансы на камбэк. Правда, сделать это на выезде будет не так уж просто, ведь «ПСЖ» в десяти последних домашних встречах уступил лишь дважды, а в прошлой игре на своем стадионе в Лиге чемпионов уже обыграл английскую команду, «Астон Виллу» (3:1). Но «Арсенал» выглядит гораздо крепче «Виллы», да и в двух прошлых гостевых встречах он неизменно побеждал, в том числе мадридский «Реал» (2:1).

Не сыграют в матче с «ПСЖ» Риккардо Калафьори, Габриэл Магальяйнс, Габриэл Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо и Такехиро Томиясу.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; в&nbsp;первом матче против &laquo;Буде-Глимт&raquo;.«Тоттенхэм» может спасти ужасный сезон победой в Лиге Европы. Но даже после успеха в первом матче с «Буде-Глимт» финал под вопросом

«ПСЖ» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В четырех последних матчах команд в Лиге чемпионов лондонцы лишь раз потерпели поражение (0:1). В остальных встречах на счету «Арсенала» две ничьи (1:1, 2:2) и одна победа (2:0). В последней игре в Париже команды не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «ПСЖ» — «Арсенал» 7 мая

«Арсенал» проиграл в первом матче, но мне кажется, что у «канониров» есть шансы на камбэк. Только подумайте, в прошлой стадии они выбили действующего обладателя трофея, сам «Реал» с Килианом Мбаппе! И в Мадриде «Арсенал» выиграл со счетом 2:1. Думаю, нет смысла смотреть на результаты в АПЛ, где для лондонцев уже все решено и нет той мотивации. В Лиге чемпионов ее предостаточно! Так что предлагаю поставить на победу «Арсенала» хотя бы в одном тайме», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Арсенала» хотя бы в одном тайме можно поставить за 2.08.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

