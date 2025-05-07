7 мая «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов. Она состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.05, это около 44% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), победу лондонцев — в 3.40 (29%).

Считаете, что «Арсенал» не уступит на «Парк де Пренс»? Хватайте опцию Х2 за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20. «Обе забьют» идет за 1.57, обратный вариант — за 2.40.

В первой встрече парижане выиграли всухую (1:0). На то, что Джанлуиджи Доннарумма снова не пропустит, дали котировку 3.40.

Парни Микеля Артеты отличились как минимум дважды в четырех выездных матчах ЛЧ подряд. Тотал больше 1.5 мяча в исполнении «канониров» доступен за 2.55.

Три самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «ПСЖ»: