7 мая, 10:15

«ПСЖ» — «Арсенал»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 7 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» 7 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Ашраф Хакими и Якуб Кивер в матче «Арсенал» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press

7 мая «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов. Она состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.05, это около 44% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), победу лондонцев — в 3.40 (29%).

Считаете, что «Арсенал» не уступит на «Парк де Пренс»? Хватайте опцию Х2 за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20. «Обе забьют» идет за 1.57, обратный вариант — за 2.40.

В первой встрече парижане выиграли всухую (1:0). На то, что Джанлуиджи Доннарумма снова не пропустит, дали котировку 3.40.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; в&nbsp;первом матче против &laquo;Буде-Глимт&raquo;.«Тоттенхэм» может спасти ужасный сезон победой в Лиге Европы. Но даже после успеха в первом матче с «Буде-Глимт» финал под вопросом

Парни Микеля Артеты отличились как минимум дважды в четырех выездных матчах ЛЧ подряд. Тотал больше 1.5 мяча в исполнении «канониров» доступен за 2.55.

Три самых вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «ПСЖ»:

  • 1:1 — за 8.00;

  • 2:1 — за 9.00;

  • 1:0 — за 10.0.
