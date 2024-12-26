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Сегодня, 11:15

ПФК ЦСКА и Okko анонсируют документальный сериал о жизни команды и клуба

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«Мама, мы ЦСКА».

ПФК ЦСКА и онлайн-кинотеатр Okko объявляют о завершении работы над пятисерийным документальным проектом «Мама, мы ЦСКА», который выйдет зимой 2025 года и будет доступен эксклюзивно в Okko. Такой масштабный проект стал возможен благодаря участию и поддержке партнеров клуба FONBET, ПСБ и LADA.

Документальный сериал «Мама, мы ЦСКА» — это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Создатели, вдохновившиеся при названии картины одноименной песней Басты, предлагают зрителям уникальную возможность увидеть клуб с новой стороны: от решений тренерского штаба и переговоров по трансферам до уникальных кадров из реанимационного автомобиля после страшной травмы голкипера Славы Торопа. Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны.

Съемки «Мама, мы ЦСКА» стартовали в январе 2024-го и продлились целый год. Премьера сериала состоится в начале 2025 года и позволит болельщикам глубже погрузиться в нарратив ПФК ЦСКА в период зимней паузы. Эксклюзивный материал даст зрителям заглянуть в закулисье большого футбола и увидеть максимум личных историй. За созданием контента стояли как сотрудники клуба, так и приглашенная команда — агентство Human. Со стороны агентства лидерами проекта выступили режиссер Алексей Жарков и генеральный продюсер Павел Фельдман.

«Приближающаяся премьера сериала о ЦСКА — не только важнейшее событие сегодня, но это то, что будет иметь историческую ценность и спустя время. В последние годы в мире спорта сформировался тренд на документальное кино, но в жизни отдельного клуба подобные проекты, безусловно, не ежедневны. Выход такого проекта — большая победа всего клуба, которая была бы невозможна без доверия со стороны тренеров, футболистов, болельщиков, всех-всех сотрудников. Это моя профессиональная мечта длиною в карьеру, и благодаря нашим партнерам ее реализация стала возможной. Мы видим, как болельщики ценят нашу открытость, и в ответ мы стараемся дать еще больше погружения в жизнь любимой команды. Уверены, что наш сериал станет прорывным в индустрии спортивного контента.

Конечно, на протяжении всего года мы со съемочной группой болели и верили, что будет выигран абсолютно каждый матч. Победы создают улыбки и упрощают жизнь сценаристов. Но это не художественное кино, а документальное — наша жизнь, со всеми ее как прикрасами, так и сложностями. Мы сняли честное кино. Кино о людях, которые любят ЦСКА, болеют и живут им — о семье ЦСКА», — сказал директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Наши партнеры из ЦСКА всегда отличались стремлением к освоению новых и неизведанных форматов взаимодействия с аудиторией. Нет никаких сомнений, что предстоящая премьера сериала вызовет большой интерес у болельщиков и предоставит им возможность глубже познакомиться с жизнью футбольного клуба», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Документальный сериал «Мама, мы ЦСКА», который Okko эксклюзивно покажет в начале года, воплощает нашу любовь к спорту и стремление предлагать зрителям уникальный контент. Сериал «Мама, мы ЦСКА», рассказывающий о том, каким был 2024 год для одного из самых титулованных российских футбольных клубов, — это качественно новый уровень клубного контента. Надеюсь, проект вдохновит команды на большую открытость и создание документальных и развлекательных видео», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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