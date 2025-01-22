«Пари с Сергачевым». Звезда НХЛ поможет модернизировать спортзал в Тверской области

Звездный защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев поможет обновить зал спортивной школы в городе Лихославле Тверской области. Площадку модернизируют на средства проекта «Пари с Сергачевым», который российский хоккеист запустил в октябре 2024 года совместно с благотворительным фондом «Пари и побеждай».

В Лихославле — на родине поэта Владимира Соколова — сегодня проживают 11 тысяч человек. В городе есть спортивная школа, воспитанники которой занимаются игровыми видами спорта и единоборствами.

В настоящий момент дети тренируются не в идеальных условиях. В зале необходимы реконструкция крыши и паркета, а также косметический ремонт, чтобы более 60 детей могли продолжать тренировки. На эти и другие работы по модернизации школьной инфраструктуры будут переведены средства, вырученные в ходе проекта «Пари с Сергачевым» в январе.

«Лихославль — сердце и столица Тверской Карелии с богатой 400-летней историей. Команды из Лихославля принимают активное участие в различных региональных и всероссийских соревнованиях под эгидой РФБ и среди юношей, и среди девушек. При этом в Лихославле полноценно функционирует один-единственный зал, который давно и отчаянно нуждается в реконструкции, — заявил председатель Тверской областной федерации баскетбола Максим Дмитриев. — При поддержке Российской федерации баскетбола и благотворительного фонда «Пари и побеждай» мы сможем подарить городу современную площадку, где юные спортсмены будут постигать азы лучшей игры с мячом и развивать свои таланты в достойных условиях».

«Баскетбол в округе сегодня активно развивается благодаря Тверской областной федерации баскетбола, сформированы несколько детско-юношеских и взрослых команд. Уверена, что отремонтированный зал даст дополнительный импульс развитию баскетбола и в целом спорта и физической культуры в Лихославльском округе», — считает глава Лихославльского муниципального округа Наталья Виноградова.

Проект «Пари с Сергачевым» продлится в течение сезона НХЛ-2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи. В декабре благодаря двум голам и десяти голевым передачам защитника «Юты» удалось собрать 1 176 000 рублей. Средства пойдут на модернизацию баскетбольной площадки в парке «Солнечная Поляна» в Нижнекамске, родном городе Сергачева.

«Школа в Лихославле — первый спортивный объект, над модернизацией которого мы будем работать в наступившем 2025 году. Наш проект развивается, мы видим счастливые лица детей, взрослых и педагогов. Это мотивирует нас самих продолжать работу в регионах. С нетерпением ждем, кто станет победителем в следующем месяце», — поделилась попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

При помощи команды проекта «Пари с Сергачевым» будут модернизированы спортивные объекты в селе Наровчат Пензенской области, а также спортивная площадка при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП в Екатеринбурге. В Наровчате, в частности, будет произведен ремонт хоккейной коробки (частичная замена ограждения, покраска хоккейный бортов, нанесение надписи на борта). В Екатеринбурге проведут работы по укладке искусственного травяного покрытия.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе модернизировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполняйте заявку на сайте проекта.