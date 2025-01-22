«Пари с Сергачевым». Хоккеист помог собрать 1 176 000 рублей на реновацию баскетбольной площадки в Нижнекамске

Третий месяц проекта «Пари с Сергачевым», который запустили Михаил Сергачев и благотворительный фонд «Пари и побеждай», завершился рекордом. Благодаря двум голам и 10 голевым передачам защитника ХК «Юта» удалось собрать 1 176 000 рублей. Средства пойдут на модернизацию баскетбольной площадки в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске, родном городе Михаила.

Особенно российскому хоккеисту удалась середина декабря, когда в игре с «акулами» из Сан-Хосе он отметился двумя голевыми пасами, а уже в следующем матче против «Ванкувер Кэнакс» забросил победную шайбу. Весь месяц Михаила поддерживали нижнекамские активисты, заявка которых была ранее выбрана на сайте проекта.

«Я рад, что наш совместный проект набирает обороты. Лично для меня это возможность не только выкладываться на льду, но и помогать людям за его пределами. Каждое набранное очко превращается в реальные изменения для спортивных площадок. Это вдохновляет», — сказал Сергачев.

Ранее команда проекта выбрала и другие спортивные объекты в двух городах — Наровчате и Екатеринбурге. В первом городе будет модернизирована детская спортивная школа, а во втором — спортивная площадка при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП. Объектом января выбран зал спортивной школы в городе Лихославле Тверской области. Сейчас в зале необходима реконструкция крыши и паркета, а также косметический ремонт, чтобы более 60 детей могли и далее тренироваться.

Проект «Пари с Сергачевым» продолжится в течение сезона-2024/25 НХЛ. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе модернизировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполняйте заявку на сайте проекта.