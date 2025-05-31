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31 мая 2025, 06:15

«Пари НН» — «Сочи»: нижегородцы не проиграли в четырех домашних матчах подряд

Прогноз на переходный матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи» 31 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Никита Медведев («Пари НН»).
Фото Global Look Press

31 мая «Пари НН» и «Сочи» проведут ответный переходной матч между первой лигой и РПЛ. Команда Виктора Гончаренко победила на «Фиште» (2:1) и теперь примет соперника на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Сервис «VK Видео» покажет игру в прямом эфире.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:3
Сочи

Эксперты считают гостей фаворитами: успех «Сочи» доступен за 2.35, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 2.90 (34%). Ничья идет за 3.50 (29%).

Триумф южан с форой (0) можно взять за 1.75. Опцию Ф1(0) — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93. Котировка на «обе забьют» — 1.70, на обратный рынок — 2.15.

В первой встрече команда Виктора Гончаренко отличилась дважды. На индивидуальный тотал больше 1.5 гола в исполнении нижегородцев дали коэффициент 2.45.

Бернард Бериша (&laquo;Ахмат&raquo;).Ташуев покинул «Ахмат» после поражения от «Урала» в первом матче. Это может сильно помочь екатеринбуржцам

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Сочи»

Безвыигрышная серия «барсов» насчитывает четыре матча и длится почти месяц. Прервать ее будет непросто: в четырех последних домашних встречах нижегородцы добыли две победы и две ничьи. Три дня назад команды огорчили друг друга и снова не сохранят ворота сухими. Сочинцы хороши в атаке и стали самой результативной командой первой лиги — 55 голов за 34 тура. Парни Виктора Гончаренко отличились в пяти подряд играх на своем поле. Турнирная ситуация подталкивает южан к выбору открытого рисунка — а значит поединок получится результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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