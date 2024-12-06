6 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» сыграют «Осер» и «ПСЖ». Стартовый свисток судьи Жереми Пиньяра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч 14-го тура чемпионата Франции в прямом эфире.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на три очка: поставить на выигрыш «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.37, это около 67% вероятности. Победу бургундцев предложили с котировкой 6.80 (15%). Ничья доступна за 5.40 (18%).

Тотал больше трех мячей дали за 1.56, ТМ 3 — за 2.32.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.61, обратный рынок — за 2.23.

Успех «Осера» с форой (+1.5) идет за 1.85. Опцию Ф(-1.5) для парижан представили за 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Осер» — «ПСЖ»

Бургундцы пропустили больше всех в первой половине таблицы — 21 мяч. Тогда как парижане — самая результативная команда чемпионата Франции с 37 голами. Парни Лучо Энрике не выиграли в двух матчах подряд — уступили «Баварии» (0:1) и разошлись вничью с «Нантом» (1:1). Теперь красно-синие оторвутся за последние неудачи на «Осере». Тем более в нынешнем сезоне коллективу Кристофа Пеллиссье уже случалось терпеть домашний разгром от претендента на титул — на стадионе «Аббе-Дешам» покуражился «Монако» (3:0).

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» забьет больше 2.5 мяча за 2.02.

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