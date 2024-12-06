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«Осер» — «ПСЖ»: где смотреть матч лиги 1 6 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «Осер» — «ПСЖ» 6 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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ФК «Осер».
Фото Getty Images

6 декабря в 14-м туре лиги 1 встретятся «Осер» и «ПСЖ». Матч состоится на стадионе «Аббе-Дешам» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Жереми Пиньяр. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 дек, 23:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Winline назвали парней Луиса Энрике безоговорочными фаворитами: взять их победу можно с коэффициентом 1.37, это приблизительно 67% вероятности. Успех «Осера» идет за 6.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход. Ничью предложили за 5.40 (18%).

«ПСЖ» не выиграл в двух матчах подряд. Верите, что хозяева продлят серию? Опцию 1Х оценили в 3.01.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.56, ТМ 3 — за 2.32.

Рынок на обмен голами представлен за 1.61. На «обе забьют — нет» дали котировку 2.23.

Рафинья и&nbsp;Пау Виктор (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» прервала серию из трех туров без побед и снова оторвалась от «Реала». В субботу будет проще: «Бетис» — клиент каталонцев

Парижане открывали счет в первом тайме в шести последних турах лиги 1. На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.68.

Четыре из пяти наиболее вероятных, по мнению экспертов, результатов игры указывают на победу команды Матвея Сафонова:

  • 2:0 и 2:1 — за 7.80;

  • 3:0 и 3:1 — за 9.20;

  • 1:1 — за 9.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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