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Офис букмекерской компании PARI впервые включен в рейтинг лучших штаб-квартир российских компаний

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Букмекерская компания PARI впервые представлена в рейтинге Forbes «Топ-50 штаб-квартир российских компаний«, составленном в рамках совместного проекта FResearch и Pridex. Там представлены лучшие офисы корпораций России, которые инвестируют в создание современных и инновационных рабочих пространств.

БК оказалась в числе лучших по показателям качества офисных решений и комфорта для сотрудников. В результате исследования компания была отмечена за технологичность, экологичность и внимание к рабочей атмосфере.

В рейтинг вошли только те организации, чьи офисы стали примерами для других бизнесов в России. Среди них как крупные федеральные игроки, так и региональные компании, которые внедряют новаторские решения в офисной среде.

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Офис букмекерской компании PARI был обновлен в 2024 году, став не только современным рабочим пространством, но и зоной для отдыха и развлечений. В штаб-квартире есть пространство с массажными креслами и PlayStation, кинозал для просмотра спортивных событий и фильмов, а также амфитеатр для командных встреч. Оформление активно включает спортивные артефакты, а помимо open space, переговорных и кофе-пойнтов предусмотрены индивидуальные переговорные комнаты для рабочих звонков.

«Для нас большая гордость впервые принять участие в этом престижном рейтинге и сразу оказаться среди лучших. За последний год мы значительно выросли, что побудило нас в два раза увеличить площадь нашей штаб-квартиры. Мы стремились создать рабочее пространство, которое не только способствует эффективной трудовой деятельности, но и обеспечивает комфорт для наших сотрудников. В нашей компании уверены, что комфортные условия работы напрямую влияют на успешность бизнеса», — подчеркнула Вера Климанова, вице-президент по организационному развитию компании PARI.

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Рэнкинг FResearch и Pridex составляется на основе шести ключевых критериев, среди которых качество здания, локация, эргономика, человекоцентричность, технологичность и экологичность. В этом году букмекерская компания PARI стала одной из двух беттинговых компаний, представленных в ренкинге.

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