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ОАЭ — Узбекистан: команда Хусанова и Шомуродова впервые пробьется на ЧМ

Прогноз на матч квалификации чемпионата мира ОАЭ — Узбекистан 5 июня 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

5 июня ОАЭ и Узбекистан встретятся в матче группового этапа квалификации чемпионата мира. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.
05 июня 2025, 19:00. ()
ОАЭ
0:0
Узбекистан

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на успех: коэффициент на этот рынок — 2.31, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш хозяев поля дан за 3.25 (29%). Ничья идет за 3.15 (30%).

В первом круге Узбекистан обыграл ОАЭ с минимальным счетом (1:0). Вероятность непоражения «Аль-Абьяда» оценена в 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу Узбекистана — за 6.00;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.25. ТМ 2.5 идет за 1.60.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.99. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.81.

Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана).Узбекистан почти вышел на ЧМ-2026. Вырвать путевку из рук Файзуллаева и Шомуродова может лишь сборная ОАЭ

Прогноз и ставка на матч ОАЭ — Узбекистан

Узбекистан занимает второе место в отборочной группе и за восемь туров уступил лишь раз — сенсационно проиграл Катару (2:3). Это единственное поражение сборной в 12 последних матчах во всех турнирах. Результаты ОАЭ слабее — четыре проигрыша в 10 прошлых встречах во всех соревнованиях и всего три победы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.62.

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