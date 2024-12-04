«Ливерпуль» забил минимум два мяча в восьми последних матчах. Букмекеры дают 1.64 на то, что «Ньюкасл» пропустит не меньше

4 декабря лидер АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом». Матч 14-го тура состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени, легально в России он показан не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

«Ливерпуль», конечно, фаворит предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.74, вероятность данного исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.95 (23%), успех «Ньюкасла» — за 4.10 (20%).

На то, что хозяева не уступят (1Х), выставлена котировка 2.01. В шести последних очных матчах красные оказывались сильнее.

Три и более гола в этой встрече можно оформить за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Высока вероятность обмена голами: 1.59 на то, что она случится, и 2.26 на отсутствие забитого мяча у одной из команд.

«Ливерпуль» отличился не менее двух раз в восьми последних играх во всех турнирах. Если гости хотя бы дважды поразят ворота «Ньюкасла», сыграет пари за 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выглядит непобедимым: на прошлой неделе красные без проблем с одинаковым счетом 2:0 разбили «Реал» и «Ман Сити». Причем результат не отражает того колоссального преимущество, которым владела команда Арне Слота. Нет никаких сомнений, что в ближайшей игре с «Ньюкаслом» мерсисайдцы покажут такой же высокий уровень футбола и уверенно победят — они делали это в шести последних встречах с «сороками».

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 1.5 за 2.02.

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