Новак Джокович — Карлос Алькарас: испанец не пустит серба в финал US Open

5 августа состоится полуфинал US Open, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет противостояния — 5:3 в пользу теннисиста из Сербии.

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Алькарасу. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.28, что примерно 78% вероятности исхода. Успех Джоковича оценен в 4.05 (22%).

Тотал больше 36.5 гейма предложено оформить за 1.77, ТМ 36.5 — за 2.05.

Если верите в Джоковича, но побаиваетесь брать его чистую победу, поставьте на Ф1(+5.5) за 1.85. Триумф Алькараса с разницей в шесть и более геймов оценен в 2.05.

По мнению экспертов, испанец выиграет матч всухую со счетом 3:0 — такой результат доступен в линии букмекера за 2.70.

Хотя бы один тай-брейк в игре идет за неплохие 1.60.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас

Алькарас божит на US Open — на пути в полуфинал испанец не проиграл ни сета, поочередно закрыв Опелку, Белуччи, Дардери, Риндеркнеша и Легечку. Джокович, конечно, иной уровень в сравнении с перечисленной пятеркой, но ему в предстоящем полуфинале может помочь разве что опыт. В плане «физики» Карлос сейчас далеко впереди, и это станет основным фактором. Максимум Новак возьмет лишь партию, но итоговое превосходство будет всецело за испанцем.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-4.5) гейма за 1.75.

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