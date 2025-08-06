Ставки
6 августа, 08:15

«Ницца» — «Бенфика»: клуб с юго-востока Франции стартует в квалификации ЛЧ впервые за восемь лет

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ницца» — «Бенфика» 6 августа 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Жонатан Клосс, Мойзе Бомбито и Мохамед-Али Шо («Ницца»).
Фото Global Look Press

6 августа «Ницца» примет «Бенфику» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Альянц Ривьера» и стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
06 августа, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:2
Бенфика

Специалисты не выявили явного фаворита: победу «Бенфики» дали с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 2.95 (34%). Котировка на ничью — 3.55 (28%).

При этом эксперты почти не сомневаются в проходе «орлов» в полуфинал и предлагают на это рынок за 1.45. Квалификация «Ниццы» идет за 2.85.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Если считаете, что команды огорчат друг друга, хватайте опцию «обе забьют» за 1.63. Обратный вариант ждет вас за 2.30.

Дан Глейзер (&laquo;Кайрат&raquo;).«Кайрат» мчит в первый для клуба общий этап Лиги чемпионов. «Слован» был там в прошлом году — и с треском провалился

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «Бенфика»

Клуб с юго-востока Франции стартует в квалификации ЛЧ лишь во второй раз в XXI веке. Дебют состоялся в сезоне-2017/18: в третьем отборочном раунде благодаря правилу выездных голов прошли «Аякс» (1:1, 2:2), но в раунде плей-офф вылетели от «Наполи» (0:2, 0:2). Встреча против «Бенфики» станет для «Ниццы» первой официальной после отпуска, так что всплеска результативности ждать не стоит. К тому же «орлы» тоже начали сезон сдержанно — с минимальной победы над «Спортингом» в Суперкубке Португалии (1:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Ницца
ставки
