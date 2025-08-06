6 августа «Бенфика» навестит «Ниццу» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.

06 августа, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)

Аналитики назвали гостей фаворитами: выигрыш «орлов» оценили с коэффициентом 2.40, вероятность примерно 38%. Ничья доступна за 3.55 (28%), победа «Ниццы» — за 2.95 (34%).

Непоражение команды Франка Эза на родном «Альянц Ривьера» идет за 1.57.

Рынок «обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

«Бенфика» начала сезон с победы над «Спортингом» в Суперкубке Португалии (1:0). На еще один «сухарь» Анатолия Трубина предложили котировку 3.55.

Выигрыш «Ниццы» с форой (0) можно взять за 2.10. Эта же опция для «орлов» ждет вас за 1.75.