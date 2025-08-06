Ставки
6 августа, 12:15

«Ницца» — «Бенфика»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ницца» — «Бенфика» 6 августа 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Антониу Силва и Энрике Араужу («Бенфика»).
Фото Global Look Press

6 августа «Бенфика» навестит «Ниццу» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
06 августа, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:2
Бенфика

Аналитики назвали гостей фаворитами: выигрыш «орлов» оценили с коэффициентом 2.40, вероятность примерно 38%. Ничья доступна за 3.55 (28%), победа «Ниццы» — за 2.95 (34%).

Непоражение команды Франка Эза на родном «Альянц Ривьера» идет за 1.57.

Рынок «обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Дан Глейзер (&laquo;Кайрат&raquo;).«Кайрат» мчит в первый для клуба общий этап Лиги чемпионов. «Слован» был там в прошлом году — и с треском провалился

«Бенфика» начала сезон с победы над «Спортингом» в Суперкубке Португалии (1:0). На еще один «сухарь» Анатолия Трубина предложили котировку 3.55.

Выигрыш «Ниццы» с форой (0) можно взять за 2.10. Эта же опция для «орлов» ждет вас за 1.75.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Ницца
ставки
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
