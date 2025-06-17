«Монтеррей» — «Интер»: мексиканцы не станут проблемой для нового тренера нерадзурри

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года

«Интер» в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира встретится с мексиканским «Монтерреем». Игра пройдет 18 июня на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене, начало запланировано на 4.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. Группа E.

18 июня 2025, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

Букмекеры отдали предпочтение нерадзурри: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51, вероятность этого исхода — примерно 65%. Выигрыш номинальных хозяев дан за 6.20 (15%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.59 (20%).

Вероятность того, что коллектив из Мексики хотя бы не уступит «Интеру», оценена в 2.64.

Три наиболее возможных, по оценкам аналитиков, исхода встречи отражают превосходство «Интера»:

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.24.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 1.81, обратный вариант идет за 1.99.

Прогноз и ставка на матч «Монтеррей» — «Интер»

Мексиканцы провели не лучший сезон: не претендовали на чемпионство и ничего не показали в континентальных турнирах. Отлично прослеживается нестабильность в результатах: в предыдущих 15 встречах во всех турнирах «Монтеррей» одержал всего семь побед.

«Интер» в прошедшей кампании тоже ничего не выиграл, но одно время претендовал на требл — в итоге в Лиге чемпионов уступил в финале, в серии А остался вторым, а в Кубке Италии остановился в полуфинале. Нерадзурри начнут клубный чемпионат мира с новым тренером Кристианом Киву: для румына встреча с «Монтерреем» — шанс успешно начать карьеру в команде.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.80.