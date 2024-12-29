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«Милан» — «Рома»: россонери потеряли Пулишича из-за новой травмы

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Кристиан Пулишич («Милан»).
Фото Global Look Press

29 декабря «Милан» примет «Рому» в 18-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра Микаэля Фаббри прозвучит в 22.45 по московскому времени, а телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 22.35 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе хозяев: на россонери предложили котировку 2.25, это около 41% вероятности. Выигрыш «Ромы» оценили в 3.30 (30%), ничью — в 3.45 (29%).

Успех «Милана» с форой (0) доступен за 1.62. Эта же опция для «волков» идет за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча представили за 1.90, коэффициент на ТМ 2.5 — 1.93.

Рынок «обе забьют» дали за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

В нынешнем сезоне «Рома» не блистала результативностью в играх с представителями топ-4 — уступила всухую «Интеру» (0:1), «Аталанте» (0:2) и «Наполи» (0:1). «Милан» пока далек от зоны ЛЧ, но поединок на «Сан-Сиро» все равно не обещает большое количество голов. Паулу Фонсека практически весь декабрь вынужден обходиться без Кристиана Пулишича. Вингер залечил икроножную мышцу, которую повредил в матче с «Аталантой», но накануне встречи с «волками» у американца возникла проблема с голеностопом. Без лидера нападения россонери забили больше одного мяча за 90 минут лишь однажды — в ворота «Црвены Звезды» (2:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

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ФК Милан
ФК Рома
Серия А
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