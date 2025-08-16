«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Адамян верит, что команды не закроются в первом матче сезона АПЛ

17 августа «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграют в матче первого тура АПЛ. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

17 августа, 18:30. Old Trafford (Манчестер)

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «красных дьяволов» стерли из памяти сезон-2024/25, в котором их команда поставила сразу несколько антирекордов за всю историю клуба. 15-е место, всего 42 набранных очка и 44 забитых гола — подобного не было в новейшей истории АПЛ, это что-то из далеких 70-х. Неудивительно, что летом манкунианцы решили потратиться, чтобы заполучить исполнителей более высокого уровня. В основном ставка была сделана на усиление атаки, куда были приобретены сразу три футболиста общей стоимостью 225 млн евро. Беньямин Шешко, Матеус Кунья и Брайан Мбемо должны наглядно показать, что восемь голов за весь сезон — непозволительно мало для нападающего в такой команде, как «МЮ». Причем этот результат продемонстрировал Амад Диалло, а более статусные игроки вроде Расмуса Хёйлунна, Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее не показали и этого.

Многое будет зависеть и от формы Андре Онаны, в минувшем розыгрыше АПЛ допустившего восемь результативных ошибок (второй с конца результат в чемпионате). Манкунианцы пропустили в шести из семи контрольных встреч в межсезонье, поэтому можно констатировать, что проблемы в обороне никуда не делись. 9 августа подопечные Рубена Аморима не сумели за 90 минут обыграть шестую команду предыдущего розыгрыша итальянской серии А — «Фиорентину» (1:1, 5:4 по пенальти).

В какой форме «Арсенал»

Три последних сезона «канониры» неизменно завершали на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити» было пять и два очка, от «Ливерпуля» в минувшей кампании — 10. Команда Микеля Артеты всегда где-то рядом, она выдает классные отрезки, у лондонцев лучшая оборона в лиге (в среднем меньше одного пропущенного гола за матч), в 38 турах было всего четыре поражения. Но взобраться на вершину не удается с 2004 года. Многие эксперты объясняют текущие результаты отсутствием сильного форварда, который хотя бы немного был похож на Тьерри Анри или Робина ван Перси. В топ-25 бомбардиров предыдущего розыгрыша АПЛ не оказалось ни одного представителя «Арсенала». Кай Хаверц завершил сезон с показателем всего в девять забитых мячей.

Теперь шансы на итоговый успех заметно выросли: «канониры» заполучили голеадора мирового класса в лице Виктора Дьёкереша. Экс-форвард «Спортинга» успел провести за лондонцев три неполных матча и отличился в последней контрольной игре перед стартом сезона против «Атлетика» (3:0). Также состав команды летом пополнил сильный опорный полузащитник Мартин Субименди, а из «Челси» был куплен вингер Нони Мадуэке.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В пяти последних официальных очных встречах «МЮ» не мог забить «Арсеналу» больше одного гола. В предыдущем сезоне «канониры» оказались сильнее в Лондоне (2:0), а в Манчестере команды разошлись миром (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа

«Катастрофа, трагедия, безнадега — именно таким был предыдущий сезон для «МЮ». 15-е место и всего 42 очка из 114 возможных. Травмы в обороне и слабая реализация моментов привели к непопаданию в еврокубки. Теперь у Рубена Аморима будет больше времени на эксперименты, тем более летом в нападение пришли сразу три сильных исполнителя: Шешко, Кунья и Мбемо. Манкунианцев наконец прорвет? У «канониров» в атаке появилось еще более грозное усиление — голеадор Дьёкереш. Надеюсь, в стартовом матче сезона команды не закроются и выдадут результативную встречу», — заявил Адамян.

Эксперт предлагает ставить на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Это условие в букмекерской компании FONBET доступно за коэффициент 2.05.

