Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

16 августа, 15:00

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Адамян верит, что команды не закроются в первом матче сезона АПЛ

Виктор Дьекереш.
Фото Global Look Press

17 августа «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграют в матче первого тура АПЛ. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.
17 августа, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Арсенал

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «красных дьяволов» стерли из памяти сезон-2024/25, в котором их команда поставила сразу несколько антирекордов за всю историю клуба. 15-е место, всего 42 набранных очка и 44 забитых гола — подобного не было в новейшей истории АПЛ, это что-то из далеких 70-х. Неудивительно, что летом манкунианцы решили потратиться, чтобы заполучить исполнителей более высокого уровня. В основном ставка была сделана на усиление атаки, куда были приобретены сразу три футболиста общей стоимостью 225 млн евро. Беньямин Шешко, Матеус Кунья и Брайан Мбемо должны наглядно показать, что восемь голов за весь сезон — непозволительно мало для нападающего в такой команде, как «МЮ». Причем этот результат продемонстрировал Амад Диалло, а более статусные игроки вроде Расмуса Хёйлунна, Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее не показали и этого.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Многое будет зависеть и от формы Андре Онаны, в минувшем розыгрыше АПЛ допустившего восемь результативных ошибок (второй с конца результат в чемпионате). Манкунианцы пропустили в шести из семи контрольных встреч в межсезонье, поэтому можно констатировать, что проблемы в обороне никуда не делись. 9 августа подопечные Рубена Аморима не сумели за 90 минут обыграть шестую команду предыдущего розыгрыша итальянской серии А — «Фиорентину» (1:1, 5:4 по пенальти).

Хосеп Гвардиола, Александр Головин и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сити» обгонит «Ливерпуль»? Сыграются ли Головин с Погба? Что делать Сафонову? Ключевые вопросы перед стартом топ-5 лиг

В какой форме «Арсенал»

Три последних сезона «канониры» неизменно завершали на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити» было пять и два очка, от «Ливерпуля» в минувшей кампании — 10. Команда Микеля Артеты всегда где-то рядом, она выдает классные отрезки, у лондонцев лучшая оборона в лиге (в среднем меньше одного пропущенного гола за матч), в 38 турах было всего четыре поражения. Но взобраться на вершину не удается с 2004 года. Многие эксперты объясняют текущие результаты отсутствием сильного форварда, который хотя бы немного был похож на Тьерри Анри или Робина ван Перси. В топ-25 бомбардиров предыдущего розыгрыша АПЛ не оказалось ни одного представителя «Арсенала». Кай Хаверц завершил сезон с показателем всего в девять забитых мячей.

Теперь шансы на итоговый успех заметно выросли: «канониры» заполучили голеадора мирового класса в лице Виктора Дьёкереша. Экс-форвард «Спортинга» успел провести за лондонцев три неполных матча и отличился в последней контрольной игре перед стартом сезона против «Атлетика» (3:0). Также состав команды летом пополнил сильный опорный полузащитник Мартин Субименди, а из «Челси» был куплен вингер Нони Мадуэке.

Флорентино Перес.Флорентино Перес выиграл суд у испанской газеты. Теперь она должна выплатить ему 1 евро

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В пяти последних официальных очных встречах «МЮ» не мог забить «Арсеналу» больше одного гола. В предыдущем сезоне «канониры» оказались сильнее в Лондоне (2:0), а в Манчестере команды разошлись миром (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа

«Катастрофа, трагедия, безнадега — именно таким был предыдущий сезон для «МЮ». 15-е место и всего 42 очка из 114 возможных. Травмы в обороне и слабая реализация моментов привели к непопаданию в еврокубки. Теперь у Рубена Аморима будет больше времени на эксперименты, тем более летом в нападение пришли сразу три сильных исполнителя: Шешко, Кунья и Мбемо. Манкунианцев наконец прорвет? У «канониров» в атаке появилось еще более грозное усиление — голеадор Дьёкереш. Надеюсь, в стартовом матче сезона команды не закроются и выдадут результативную встречу», — заявил Адамян.

Эксперт предлагает ставить на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Это условие в букмекерской компании FONBET доступно за коэффициент 2.05.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над территорией России
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Эксперт дала советы по формированию финансовой грамотности у детей
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» и «Зенит» «шатает», обе команды не в форме». Прогноз Адамяна на главный матч выходных

Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец возьмет реванш за поражение в финале Уимблдона