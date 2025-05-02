Ставки
2 мая, 09:35

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: команде Гвардиолы нужны очки в борьбе за ЛЧ

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

2 мая «Манчестер Сити» в 35-м туре чемпионата Англии на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдет на «Этихаде» и начнется в 22.00 по московскому времени. Легальная трансляция АПЛ в России недоступна. Главный арбитр — Питер Бэнкс.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
02 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон

Букмекеры считают «Сити» безоговорочным фаворитом матча. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность этого результата — примерно 74 %. Ничья котируется за 5.30 (19 %), успех «Вулверхэмптона» — за еще большие 8.50 (7 %).

Команда Витора Перейры не проигрывает в семи матчах кряду. На то, что она не уступит и прошлогоднему чемпиону (Х2), предложено поставить за 3.20.

Тотал больше 25 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.40. Обмен голами доступн за 1.87, вариант «обе забьют — нет» — за 1.95.

Если считаете, что «Сити» не просто победит в предстоящей игре, но и завершит ее разгромом соперника, возьмите Ф1 (-1.5) за 1.95.

На то, что хозяева подадут минимум на четыре угловых больше, чем гости, котирока — 1.80.

Скотт Мактоминей и&nbsp;Ромелу Лукаку (&laquo;Наполи&raquo;).«Наполи» обошел «Интер» и готов закрепить лидерство в серии А. «Лечче» нечем крыть козыри команды Конте

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» лишен турнирной мотивации на концовку чемпионата — занимает 13-е место и, скорее всего, так и закончит в середине таблицы. А вот для «Сити» начинается самый интересный и тяжелый отрезок: команда Гвардиолы ведет ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов еще с пятью командами. Все они расположились в пределах пяти очков друг от друга.

Безусловно, горящие желанием «горожане» на своем поле будут очень агрессивны впереди на всех этапах встречи. Особенно в первой ее части — огорчить соперника на старте игры будет задачей номер один. Поэтому не удивлюсь, если первый угловой в матче будет подан еще до истечения девятой минуты. Стартовый навал «Сити» должен привести к этому.

Рекомендуемая ставка: первый угловой до окончания девятой минуты за 1.72.

