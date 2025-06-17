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17 июня 2025, 23:45
«Манчестер Сити» — «Видад»: «горожане» начнут клубный ЧМ с легкой победы
«Манчестер Сити» в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира встретится с «Видадом» из Марокко. Игра пройдет 18 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, арбитр Данило Симон Манис даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
18 июня 2025, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
По оценкам букмекеров, «горожане» — огромные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.05, что составляет приблизительно 94 % вероятности. Выигрыш коллектива из Марокко доступен с котировкой 50.0 (1 %) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 15.0 (5 %).
Вероятность того, что «Видад» как минимум не уступит, оценена в 11.0.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают однозначное преимущество «Ман Сити»:
• 3:0 — за 4.80;
• 4:0 — за 5.40;
• 2:0 — за 5.60.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 3.5 — за 2.09.
Рынок «обе забьют» идет за 3.40, обратный вариант предложен за 1.32.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Видад»
«Горожане» — огромные фавориты. Как минимум это одна из лучших команд в мире, к тому же к клубному чемпионату мира она подошла с несколькими топовыми новичками. «Видад» же не был лучшим даже в прошедшем чемпионате Марокко, заняв лишь третье место с отставанием в 16 очков от первого места.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-3) за 1.81.