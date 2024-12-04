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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: «горожанам» пора прервать серию неудач

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» 4 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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4 декабря «Манчестер Сити» постарается прервать серию из семи матчей без побед — в 14-м туре АПЛ «горожане» столкнутся с «Ноттингем Форест». Встреча на «Этихаде» начнется в 22.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 22:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

На победу «Ман Сити» в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.35, что примерно 74% вероятности исхода. Ничья котируется за 5.00 (20%), успех «Ноттингема» — за 7.60 (6%).

Вариант Х2, при котором гости не должны уступить, доступен за высокие 3.02.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.35. Обмен голами оценен в 1.88, вариант «обе забьют- нет» — в 1.92.

Если «Сити» подаст хотя бы девять угловых, сыграет пари за 2.05.

ФК &laquo;Ливерпуль&raquo;. В последний раз «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» девять лет назад. Прервать серию будет сложно — красные набрали невероятный ход

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»

«Сити» проиграл шесть из семи последних матчей — катастрофический результат на фоне травм основных игроков и общей усталости. В последнем туре «горожане» без шансов сгорели «Ливерпулю» (0:2). Однако мне кажется, что против «Ноттингема» на поле выйдет совсем другая команда и покажет достаточно высокий уровень футбола: отставание от красных уже 11 очков, поэтому хозяева расслабятся, и это пойдет им на пользу.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.88.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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