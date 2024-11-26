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Сегодня, 12:05

«Сити» проиграл пять матчей подряд! Вся порция злости теперь достанется «Фейеноорду»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября «Манчестер Сити» постарается прервать серию из пяти поражений. В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «Фейеноордом». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии. Трансляция поединка будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Фейеноорд

Несмотря на отвратительные результаты в последние несколько недель, «Ман Сити» идет существенным фаворитом матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.21, что составляет примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.20 (14%), успех «Фейеноорда» — за 12.0 (3%).

Допустит ли команда Пепа Гвардиолы еще одну осечку? Ничья или победа гостей (Х2) оценена в 4.50.

Эксперты считают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88.

Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет пари за 1.87. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.93.

Комбинированный вариант «победа «Ман Сити» и ТБ 2.5» доступен за 1.50.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

«Сити» переживает худший период за 18 лет — в последний раз команда проиграла пять матчей подряд в 2006 году. Еще до прихода шейхов. Последнее поражение от «Тоттенхэма» в минувшие выходные получилось наиболее чувствительным и бьющим по самолюбию действующих чемпионов Англии — 0:4. Четыре мяча «горожане» пропустили и в предыдущем матче ЛЧ со «Спортингом» (1:4).

Безусловно, команда Гвардиолы хочет как можно быстрее загладить вину как перед болельщиками, так и перед самой собой. Поэтому «Фейеноорд» жалеть никто не будет. Уверен, что даже при крупном счете хозяева продолжат активно атаковать. И тем более будут это делать, если очередной матч начнет складываться не в их пользу. Учитывая, что наиболее интересные игроки у «Сити» собраны на флангах, ожидаю много угловых со стороны хозяев. В игре со все тем же «Тоттенхэмом» «горожане» подали аж девять штук.

Рекомендуемая ставка: «Сити» подаст больше 7.5 угловых за 2.08.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд
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