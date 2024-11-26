26 ноября «Манчестер Сити» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Фейеноордом». Матч состоится в Англии на «Этихаде» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Ман Сити» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что составляет примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.20 (14%), успех «Фейеноорда» — за 12.0 (3%).

Ничья или победа гостей (Х2) оценена в 4.50. Допустит ли команда Пепа Гвардиолы еще одну осечку?

Победа хозяев в обоих таймах оценена в 2.17. 1.62, если этого не случится.

Эксперты считают, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.88.

Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет пари за 1.87. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.93.

Можете поставить на попадание мяча в штангу или перекладину за 2.01. Видеоповтор — за 2.40.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline