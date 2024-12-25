26 декабря «Манчестер Сити» и «Эвертон» откроют программу 18-го тура чемпионата Англии. Матч состоится на стадионе «Этихад», главный судья Саймон Хупер даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали хозяев фаворитами: на победу «горожан» предложили котировку 1.33, это около 70% вероятности. Успех «Эвертона» оценили в 8.50 (12%). Ничью — в 5.50 (18%).

Тотал больше 2.5 мяча дали с коэффициентом 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Если допускаете, что клубы обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.87, обратный вариант доступен за 1.88.

Выигрыш «Сити» с форой (-1.5) идет за 1.95. Рынок Ф(-1.5) на «ирисок» представлен за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

«Горожане» в глубоком кризисе — лишь одна победа за два последних месяца. Успешного результата «Ман Сити» добился как раз на «Этихаде» — разгромил «Ноттингем Форест» с сухим счетом (3:0). От поединка с «Эвертоном» тоже не стоит ждать голов в обе стороны: соперники огорчили друг друга всего в четырех предыдущих матчах из 10. К тому же в семи прошлых играх АПЛ с участием «ирисок» отличилась либо одна команда, либо была зафиксирована нулевая ничья.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.88.

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