«Из соображений безопасности не стал бы здесь предсказывать исход». Прогноз Нагучева на топ-матч «Сити» — «Челси»

25 января в 20.30 по московскому времени «Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Прогноз на матч, который пройдет на стадионе «Этихад», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Манчестер Сити»

Сейчас Пеп Гвардиола, конечно, не признается, но когда-нибудь в мемуарах напишет, что ему стоило уйти из «Манчестер Сити» по итогам сезона-2023/24. Уйти чемпионом. Теперь же о работе каталонского специалиста может остаться неприятное послевкусие, несмотря на все предыдущие выдающиеся результаты. На неделе «горожане» отдали очередной матч, в котором вели в счете. В конце ноября они сыграли дома 3:3 с «Фейеноордом», хотя имели преимущество в три мяча за 15 минут до конца основного времени. Теперь последовало поражение 2:4 в гостях от «ПСЖ», хотя к 56-й минуте подопечные Гвардиолы вели 2:0.

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За тур до конца общего этапа Лиги чемпионов «горожане» не попадают в число 24 лучших и рискуют остаться без плей-офф. Внутри Англии все также идет не лучшим образом: вылет из Кубка лиги еще на стадии 1/8 финала и только пятое место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от лидирующего «Ливерпуля» в 12 очков. В январе у «Сити» две разгромные победы (4:1 над «Вест Хэмом» и 6:0 над «Ипсвичем»), а также одна ничья (2:2 с «Брентфордом»). Тяжелая травма обладателя «Золотого мяча» Родри лишила команду баланса.

В какой форме «Челси»

«Аристократы», которые в какой-то момент стали мечтать о навязывании «Ливерпулю» борьбы за титул, скатились на четвертое место в АПЛ. Всему виной неудачная серия, начавшаяся 22 декабря. С того момента «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2), а также не победил «Эвертон» (0:0), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмут» (2:2). Только в последнем туре подопечные Энцо Марески наконец отпраздновали успех, одолев «Вулверхэмптон» (3:1). Отставание от «Ливерпуля» уже 10 очков, преимущество над «Манчестер Сити» в борьбе за место в Лиге чемпионов — всего два балла. При этом почти все лидеры команды в строю. Коул Палмер забил 14 голов в 22 матчах, но неудачи «Челси» кроются в не самой лучшей игре в обороне. Не пропустить удалось всего четыре раза за сезон, текущая серия с голами соперников составляет пять матчей.

Мареска не видит проблем, по крайней мере из интервью в интервью он говорит, что его команда была лучше, просто ей не повезло. Однако стоит обратить внимание, что «аристократы» хуже проводят вторые таймы, нежели первые, зачастую разбазаривая все свое преимущество.

«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

Команды встречались в стартовом туре нового сезона, и «горожане» добились гостевого успеха со счетом 2:0. «Челси» не может победить с мая 2021 года, когда оказался лучше в финале Лиги чемпионов. С того времени прошло 10 матчей во всех турнирах.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января

«Манчестер Сити» пребывает в кризисе. Проблем у них сейчас больше даже не в АПЛ, а в Лиге чемпионов, где необходимо выходить в плей-офф, зарабатывать и наигрывать купленных за большие деньги Хусанова и Мармуша. Фаворитом является «Челси». Не думаю, что нас ждет большое количество голов, потому что «Сити» будет бояться потерять свое пятое место на отрезке из кучи матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Из соображений безопасности за кошелек не стал бы здесь предсказывать исход. Не знаешь, что прогнозировать, — прогнозируй забитые мячи. Думаю, их будет два или три», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на 2-3 гола в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.40.

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