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Сегодня, 15:30

«Из соображений безопасности не стал бы здесь предсказывать исход». Прогноз Нагучева на топ-матч «Сити» — «Челси»

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Эрлинг Холанн.
Фото Getty Images

25 января в 20.30 по московскому времени «Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Прогноз на матч, который пройдет на стадионе «Этихад», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

В какой форме «Манчестер Сити»

Сейчас Пеп Гвардиола, конечно, не признается, но когда-нибудь в мемуарах напишет, что ему стоило уйти из «Манчестер Сити» по итогам сезона-2023/24. Уйти чемпионом. Теперь же о работе каталонского специалиста может остаться неприятное послевкусие, несмотря на все предыдущие выдающиеся результаты. На неделе «горожане» отдали очередной матч, в котором вели в счете. В конце ноября они сыграли дома 3:3 с «Фейеноордом», хотя имели преимущество в три мяча за 15 минут до конца основного времени. Теперь последовало поражение 2:4 в гостях от «ПСЖ», хотя к 56-й минуте подопечные Гвардиолы вели 2:0.

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За тур до конца общего этапа Лиги чемпионов «горожане» не попадают в число 24 лучших и рискуют остаться без плей-офф. Внутри Англии все также идет не лучшим образом: вылет из Кубка лиги еще на стадии 1/8 финала и только пятое место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от лидирующего «Ливерпуля» в 12 очков. В январе у «Сити» две разгромные победы (4:1 над «Вест Хэмом» и 6:0 над «Ипсвичем»), а также одна ничья (2:2 с «Брентфордом»). Тяжелая травма обладателя «Золотого мяча» Родри лишила команду баланса.

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В какой форме «Челси»

«Аристократы», которые в какой-то момент стали мечтать о навязывании «Ливерпулю» борьбы за титул, скатились на четвертое место в АПЛ. Всему виной неудачная серия, начавшаяся 22 декабря. С того момента «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2), а также не победил «Эвертон» (0:0), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмут» (2:2). Только в последнем туре подопечные Энцо Марески наконец отпраздновали успех, одолев «Вулверхэмптон» (3:1). Отставание от «Ливерпуля» уже 10 очков, преимущество над «Манчестер Сити» в борьбе за место в Лиге чемпионов — всего два балла. При этом почти все лидеры команды в строю. Коул Палмер забил 14 голов в 22 матчах, но неудачи «Челси» кроются в не самой лучшей игре в обороне. Не пропустить удалось всего четыре раза за сезон, текущая серия с голами соперников составляет пять матчей.

Мареска не видит проблем, по крайней мере из интервью в интервью он говорит, что его команда была лучше, просто ей не повезло. Однако стоит обратить внимание, что «аристократы» хуже проводят вторые таймы, нежели первые, зачастую разбазаривая все свое преимущество.

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«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

Команды встречались в стартовом туре нового сезона, и «горожане» добились гостевого успеха со счетом 2:0. «Челси» не может победить с мая 2021 года, когда оказался лучше в финале Лиги чемпионов. С того времени прошло 10 матчей во всех турнирах.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января

«Манчестер Сити» пребывает в кризисе. Проблем у них сейчас больше даже не в АПЛ, а в Лиге чемпионов, где необходимо выходить в плей-офф, зарабатывать и наигрывать купленных за большие деньги Хусанова и Мармуша. Фаворитом является «Челси». Не думаю, что нас ждет большое количество голов, потому что «Сити» будет бояться потерять свое пятое место на отрезке из кучи матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Из соображений безопасности за кошелек не стал бы здесь предсказывать исход. Не знаешь, что прогнозировать, — прогнозируй забитые мячи. Думаю, их будет два или три», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на 2-3 гола в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.40.

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