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20 мая 2025, 06:15

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: «горожане» будут мстить за поражение в первом круге

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» 20 мая 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

20 мая «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 37-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. На матче будет работать судейская бригада во главе с Томасом Брамэллом. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.
20 мая 2025, 22:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Борнмут

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение «горожанам»: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — около 65%. Выигрыш «вишен» дан за 5.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.70 (20%).

В матче первого круга «Борнмут» с минимальным преимуществом обыграл «Ман Сити» (2:1). Вероятность того, что команда Андони Ираолы в предстоящей игре как минимум не уступит, оценена в 2.60.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата отражают превосходство «Манчестера»:

• 2:1 — за 7.40;

• 2:0 — за 7.60;

• 1:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.47.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.63, обратный вариант идет за 2.18.

Амад Диалло и&nbsp;Бруну Фернадеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;).«Тоттенхэм» трижды приложил «МЮ» в этом сезоне. Но в финале Лиги Европы это не будет иметь никакого значения

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»

Команды в этом сезоне обменялись победами с одинаковым счетом 2:1 — «Манчестер Сити» выбил соперника в четвертьфинале Кубка Англии, а «Борнмут» оказался сильнее в первом круге АПЛ. Всего рынок «обе забьют» зашел в семи из предыдущих 10 очных поединков команд во всех турнирах.

При этом у «Ман Сити» огромное превосходство в очных встречах — девять побед в предыдущих 10 матчах между командами. Вероятно, команда Пепа Гвардиолы наберет очки и в предстоящей игре — она не уступает в АПЛ на протяжении восьми туров и находится в плотной борьбе за место в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и «Манчестер Сити» не проиграет за 1.83.

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