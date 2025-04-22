«Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ примет конкурента по борьбе за место в Лиге чемпионов — «Астон Виллу». Игра на стадионе «Этихад» пройдет 22 апреля, стартовый свисток арбитра Крейга Поусона прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

28 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Эксперты букмекерских компаний считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа «Манчестер Сити» предложена с котировкой 1.84, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «львов» дан за 3.85 (24%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.09 (23%).

В матче первого круга команда Унаи Эмери оказалась сильнее (2:1). Поставить на то, что «Астон Вилла» в предстоящей встрече как минимум не уступит, можно за 1.99.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.43.

Комбинированное предложение на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.30.