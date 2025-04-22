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Сегодня, 12:45

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: где смотреть матч АПЛ 22 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ примет конкурента по борьбе за место в Лиге чемпионов — «Астон Виллу». Игра на стадионе «Этихад» пройдет 22 апреля, стартовый свисток арбитра Крейга Поусона прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
28 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Эксперты букмекерских компаний считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа «Манчестер Сити» предложена с котировкой 1.84, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «львов» дан за 3.85 (24%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.09 (23%).

В матче первого круга команда Унаи Эмери оказалась сильнее (2:1). Поставить на то, что «Астон Вилла» в предстоящей встрече как минимум не уступит, можно за 1.99.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;).«Сити» не проиграл в шести матчах подряд и стал ближе к попаданию в ЛЧ. Но на пятки «горожанам» наступает «Астон Вилла»

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.43.

Комбинированное предложение на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.30.

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