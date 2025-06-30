Ставки
30 июня, 22:20

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: «горожане» легко преодолеют первую стадию плей-офф

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

«Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Игра состоится 1 июля и пройдет на «Кэмпинг Уорлд» в Атланте, начало — в 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)
Манчестер Сити
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Аналитики букмекерских компаний считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.24, вероятность этого исхода — приблизительно 79%. Успех «Аль-Хиляля» доступен с котировкой 12.0 (7%), даже ничья идет за меньшие 6.60 (14%).

Проход «Ман Сити» в следующий раунд предложен за 1.10, квалификация саудовцев дана за 7.20.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, отражают превосходство команды Пепа Гвардиолы:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.83.

Рынок «обе забьют» идет за 1.88, противоположный вариант дан за 1.92.

Бернарду Силва и&nbsp;Эрлин Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;).«Манчестер Сити» против «Аль-Хиляля» — битва самой результативной атаки КЧМ с одной из самых надежных оборон группового этапа

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»

«Горожане» — одни из главных фаворитов турнира. Подопечные Пепа Гвардиолы прошли групповой этап без потерь: оформили три победы с общим счетом 13:2 — в каждой встрече победили с разницей минимум в два мяча. В том числе и «Ювентус», который был разгромлен 5:2.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.99.

