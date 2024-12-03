Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 12:50

«Мальорка» — «Барселона»: полноценное возвращение Ямаля сделает разницу

Прогноз на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

3 декабря «Барселона» в 19-м туре чемпионата Испании сыграет с «Мальоркой». Матч пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс» и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 20.55 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 дек, 21:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

«Барселона» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. Выигрыш каталонцев доступен за 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.40 (23%), а успех «Мальорки» и того больше — за 5.80 (12%).

«Островитяне» не проиграли каталонцам только один из 10 последних матчей. Поэтому даже на то, что они не уступят, коэффициент высокий — 2.50.

В семи из 10 предыдущих очных встреч соперники пробили «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.09.

Эксперты предсказывают, что команды обменяются голами: вариант «обе забьют» идет за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

«Барса» потеряла очки в трех предыдущих матчах ла лиги. Если она разозлится и победит с разницей хотя бы в два мяча (-1.5), сыграет пари за 2.57.

ФК &laquo;Ливерпуль&raquo;. В последний раз «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» девять лет назад. Прервать серию будет сложно — красные набрали невероятный ход

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» с первых же минут пойдет вперед — ей очень нужны три очка в противостоянии с середняком чемпионата. С возвращением Ямаля атаковать каталонцы будут преимущественно через фланги, собирая не только опасные моменты, но и угловые. Думаю, по этому компоненту они серьезно превзойдут противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» по угловым с форой (-1.5) за 1.79.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Мальорка
Читайте также
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Популярное видео
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 3 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости