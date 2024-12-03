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«Мальорка» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 3 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 декабря «Барселона» в 19-м туре чемпионата Испании сыграет с «Мальоркой». Матч пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс» и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 20.55 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 дек, 21:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

«Барселона» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. Выигрыш каталонцев доступен за 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.40 (23%), а успех «Мальорки» и того больше — за 5.80 (12%).

«Островитяне» не проиграли каталонцам только один из 10 последних матчей. Поэтому даже на то, что они не уступят, коэффициент высокий — 2.50.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.09. Вариант «обе забьют» идет за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета показывают превосходство «Барсы»:

  • 1:0 и 2:0 в ее пользу — 6.60;

  • ничья 1:1 — 7.20.

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