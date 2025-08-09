Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

9 августа, 15:00

«Локомотив» — «Спартак»: Адамян ждет жаркого дерби

Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

9 августа «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче четвертого тура РПЛ. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет на «РЖД Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» — главное открытие нового розыгрыша РПЛ. Только железнодорожники набрали девять очков в трех стартовых турах. На этом отрезке команда Михаила Галактионова оказалась сильнее «Сочи» (3:0), «Краснодара» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Другое дело, что ни в одном матче москвичи не были на голову выше соперников. В каждом случае, даже против сочинцев, в прошлом сезоне игравших в первой лиге, железнодорожники владели мячом меньше соперника. Команда играет вторым номером, выжимая максимум из создаваемых моментов. С сочинцами все три мяча были забиты после 80-й минуты, да и в целом шесть из восьми голов пришлись на вторые таймы. Зато пока нет ни одного пропущенного в первых.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Вновь напомнил о себе лучший молодой игрок минувшего сезона Алексей Батраков, сделавший дубль в ворота «Краснодара», а затем отличившийся с «Пари НН» и ЦСКА. Также три (1+2) очка по системе «гол + пас» у Александра Руденко. Если кубковый матч с армейцами не отнял у команды много сил, то «Локомотив» вполне может считаться фаворитом дерби со «Спартаком».

Турпал-Али Ибишев и&nbsp;Лусиано Гонду в&nbsp;матче &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Ахмат» и «Зенит» сыграют в Чечне второй раз за полторы недели. Но теперь у грозненцев другой тренер

В какой форме «Спартак»

Красно-белые в очередной раз не оправдывают возлагаемых на них ожиданий. За три тура РПЛ команда недосчиталась уже пяти очков, причем в соперниках не было никого из топ-8 минувшего сезона. Начав с минимальной победы над неуступчивым махачкалинским «Динамо» (1:0), москвичи умудрились разгромно проиграть «Балтике» (0:3) и разойтись миром с «Акроном» (1:1). Удивительно, но в каждом из трех туров прошла ставка на то, что в матче с участием «Спартака» будет удаление. Сначала красная карточка была показана футболисту «Динамо», а затем начали удаляться и сами красно-белые: Антон Заболотный, Маркиньос, Даниил Хлусевич. Последний не сможет сыграть против «Локомотива» в ближайшую субботу. Не будет на поле защитников Рикарду Мангаша и Никиты Чернова, на неделе покинувших московский клуб.

Все четыре пропущенных в чемпионате гола пришлись на вторые таймы. В активе подопечных Деяна Станковича всего два взятия ворот, отличились Маркиньос и Пабло Солари. Только набирает форму новичок Жедсон, а другие защитники и полузащитники, которыми интересуется «Спартак», подъехать к дерби не успеют. Помимо победы над «Динамо» в РПЛ, у команды есть победа над «Ростовом» в FONBET Кубке России (2:0). Накануне четвертого тура появилась информация, что Станковичу дали пять матчей на исправление результатов, в противном случае серб будет уволен.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Под Станковичем качается кресло. Чем удивит серб лидирующий «Локомотив»?

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — 3:1 в пользу «Локомотива» и 5:2 в пользу «Спартака». Главным героем последней встречи стал форвард красно-белых Манфред Угальде, оформивший покер и сделавший результативный ассист на Эсекьеля Барко.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа

«Локомотив» со своим первым серьезным испытанием уже справился, победив в гостях действующих чемпионов. Если вынести за скобки поражение от ЦСКА в FONBET Кубке России, то старт сезона у команды Галактионова получился впечатляющим. «Спартак» же традиционно нестабилен для себя самого образца последних лет. Желания много, совершаются многомиллионные траты, а результата нет. Еще и удалений избыток. Тем не менее уровень исполнителей таков, что в самое ближайшее время красно-белых должно прорвать.

С учетом того, как результативно складываются матчи именно с «Локомотивом», не стоит удивляться итоговому счету вроде 2:2, 3:1 или 2:3. Результативная ничья, голы обоих московских коллективов с тоталом больше 3.5 или чей-то камбэк — все это может произойти с высокой долей вероятности. Дерби обещает быть нескучным», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча» можно поставить с коэффициентом 2.60.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shpasic

    12 июля, 11:50 «Челси» — «ПСЖ»: Адамян считает, что парижане разнесут соперника

    09.08.2025

    • «Ницца» — «Бенфика»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

    «Несыгранной команде, которая сменила тренера, будет максимально трудно». Прогноз Адамяна на Суперкубок УЕФА