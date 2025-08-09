«Локомотив» — «Спартак»: Адамян ждет жаркого дерби

9 августа «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче четвертого тура РПЛ. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет на «РЖД Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» — главное открытие нового розыгрыша РПЛ. Только железнодорожники набрали девять очков в трех стартовых турах. На этом отрезке команда Михаила Галактионова оказалась сильнее «Сочи» (3:0), «Краснодара» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Другое дело, что ни в одном матче москвичи не были на голову выше соперников. В каждом случае, даже против сочинцев, в прошлом сезоне игравших в первой лиге, железнодорожники владели мячом меньше соперника. Команда играет вторым номером, выжимая максимум из создаваемых моментов. С сочинцами все три мяча были забиты после 80-й минуты, да и в целом шесть из восьми голов пришлись на вторые таймы. Зато пока нет ни одного пропущенного в первых.

Вновь напомнил о себе лучший молодой игрок минувшего сезона Алексей Батраков, сделавший дубль в ворота «Краснодара», а затем отличившийся с «Пари НН» и ЦСКА. Также три (1+2) очка по системе «гол + пас» у Александра Руденко. Если кубковый матч с армейцами не отнял у команды много сил, то «Локомотив» вполне может считаться фаворитом дерби со «Спартаком».

В какой форме «Спартак»

Красно-белые в очередной раз не оправдывают возлагаемых на них ожиданий. За три тура РПЛ команда недосчиталась уже пяти очков, причем в соперниках не было никого из топ-8 минувшего сезона. Начав с минимальной победы над неуступчивым махачкалинским «Динамо» (1:0), москвичи умудрились разгромно проиграть «Балтике» (0:3) и разойтись миром с «Акроном» (1:1). Удивительно, но в каждом из трех туров прошла ставка на то, что в матче с участием «Спартака» будет удаление. Сначала красная карточка была показана футболисту «Динамо», а затем начали удаляться и сами красно-белые: Антон Заболотный, Маркиньос, Даниил Хлусевич. Последний не сможет сыграть против «Локомотива» в ближайшую субботу. Не будет на поле защитников Рикарду Мангаша и Никиты Чернова, на неделе покинувших московский клуб.

Все четыре пропущенных в чемпионате гола пришлись на вторые таймы. В активе подопечных Деяна Станковича всего два взятия ворот, отличились Маркиньос и Пабло Солари. Только набирает форму новичок Жедсон, а другие защитники и полузащитники, которыми интересуется «Спартак», подъехать к дерби не успеют. Помимо победы над «Динамо» в РПЛ, у команды есть победа над «Ростовом» в FONBET Кубке России (2:0). Накануне четвертого тура появилась информация, что Станковичу дали пять матчей на исправление результатов, в противном случае серб будет уволен.

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — 3:1 в пользу «Локомотива» и 5:2 в пользу «Спартака». Главным героем последней встречи стал форвард красно-белых Манфред Угальде, оформивший покер и сделавший результативный ассист на Эсекьеля Барко.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа

«Локомотив» со своим первым серьезным испытанием уже справился, победив в гостях действующих чемпионов. Если вынести за скобки поражение от ЦСКА в FONBET Кубке России, то старт сезона у команды Галактионова получился впечатляющим. «Спартак» же традиционно нестабилен для себя самого образца последних лет. Желания много, совершаются многомиллионные траты, а результата нет. Еще и удалений избыток. Тем не менее уровень исполнителей таков, что в самое ближайшее время красно-белых должно прорвать.

С учетом того, как результативно складываются матчи именно с «Локомотивом», не стоит удивляться итоговому счету вроде 2:2, 3:1 или 2:3. Результативная ничья, голы обоих московских коллективов с тоталом больше 3.5 или чей-то камбэк — все это может произойти с высокой долей вероятности. Дерби обещает быть нескучным», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча» можно поставить с коэффициентом 2.60.

