«Локомотив» — «Рубин»: казанцы не обыгрывали железнодорожников с 2017-го

Идущий на третьей строчке РПЛ «Локомотив» в 14-м туре чемпионата встретится с «Рубином». Игра пройдет 2 ноября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17:50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение железнодорожникам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.59, вероятность этого результата — около 60%. Выигрыш команды из Казани предложен с котировкой 5.00 (18%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (22%).

Прошлая встреча соперников в чемпионате закончилась вничью (1:1). Рынок на непоражение «Рубина» в предстоящем поединке дан за 2.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Локомотива»:

1:0 — за 6.80;

1:1 и 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.80, обратный вариант идет за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

Железнодорожники выглядят фаворитами: они находятся в чемпионской гонке и не имеют возможности терять очки. К тому же у них серьезное превосходство в личных встречах — шесть побед в 10 предыдущих очных матчах, казанцы же в последний раз обыграли москвичей еще в апреле 2017-го. «Рубин» в этом сезоне почти не набирает баллы против команд, идущих выше в таблице: уступили «Зениту» (0:4), «Спартаку» (0:1) и «Динамо» (0:4). Лучший результат — ничья с ЦСКА (1:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.99.

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