«Локомотив» в 14-м туре РПЛ примет казанский «Рубин». Матч пройдет 2 ноября на столичной «РЖД Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Рассудит команды судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: их успех предложен с котировкой 1.59, что составляет приблизительно 60% вероятности. Выигрыш гостей дан за 5.00 (18%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 4.10 (22%).

Прошлая встреча команд в чемпионате закончилась вничью (1:1). Рынок на непоражение «Рубина» в предстоящем поединке доступен за 2.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Локомотива»:

1:0 — за 6.80;

1:1 и 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.80, обратный вариант идет за 2.00.

Комбинированная ставка на победу «Локо» и тотал больше 2.5 мяча оценены в 2.22.

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