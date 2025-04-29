«Дома железнодорожники играют куда увереннее». Прогноз Адамяна на матч «Локомотив» — «Ростов» в FONBET Кубке России

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян оставил прогноз на полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» примет «Ростов» 30 апреля в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В какой форме «Локомотив»

Железнодорожники идут на шестом месте в РПЛ после ничьей с «Ростовом» в прошлом туре (1:1) и вряд ли поднимутся выше после оставшихся четырех туров. Успех в FONBET Кубке России может спасти неудачный сезон, а Михаилу Галактионову поможет укрепить пошатнувшиеся позиции. «Локомотив» выиграл больше всех кубковых трофеев (9) и всего раз уступил в решающем матче. В нынешнем розыгрыше подопечные Галактионова играли с «Ростовом» (1:0, 2:2 по пенальти 8:7), «Оренбургом» (4:2, 2:1) и «Химками» (4:0, 5:1) в группе, а в плей-офф встретились с московским (2:1, 0:1 по пенальти 3:4) и махачкалинским «Динамо» (2:1), а в прошлом раунде — с «Ахматом» (2:1).

Нападающие Сергей Пиняев и Тимур Сулейманов забили по шесть мячей в Кубке и делят лидерство в списке бомбардиров со спартаковцем Кристофером Мартинсом. Алексей Батраков спас команду от поражения на Дону, но не сыграет в повторной игре с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек в предыдущей кубковой встрече с грозненцами.

В какой форме «Ростов»

Желто-синие упустили победу над «Локомотивом» в прошлом туре РПЛ (1:1) и остались на восьмом месте в таблице РПЛ. В FONBET Кубке России «Ростов» сыграл с «Локомотивом» (0:1, 2:2 по пенальти 7:8), «Химками» (3:1, 2:2 по пенальти 7:8), «Оренбургом» (1:0, 3:1) в группе, «Спартаком» (1:0, 2:1) и «Зенитом» (0:1, 0:2) в плей-офф. В весенней части сезона командой руководит Джонатан Альба, сменивший Валерия Карпина, который решил сконцентрироваться на работе в сборной России. Клубное руководство продолжает поиски нового специалиста и вскоре должно получить 3 миллиона евро от полузащитника Матиаса Норманна, расторгшего контракт в одностороннем порядке летом 2023 года.

В лазарете «Ростова» находятся вратарь Рустам Ятимов и нападающий Мохаммад Мохеби. Опорник Родриго Саравия находится вне расположения клуба. В состав вернутся отбывшие дисквалификацию защитник Умар Сако, полузащитник Иван Комаров и нападающий Егор Голенков.

«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Локо» ни разу не проиграл «Ростову» в основное время в FONBET Кубке России (1:0, 2:2 по пенальти 7:8) и в РПЛ (3:2, 1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля

«На прошлых выходных эти команды встречались в Ростове, и там «Локо» спас ничью в концовке. Дома железнодорожники играют куда увереннее и победят этого же соперника в основное время», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Локомотива» по итогам 90 минут игры можно поставить с коэффициентом 2.10.

