1 декабря «Локомотив» и «Химки» откроют воскресную программу 17-го тура РПЛ. Встреча состоится на «РЖД Арене» и начнется в 14.00 мск. Главный судья — Артем Любимов. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru стартует в 13.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в красно-черных: победу «Химок» предложили за 6.00, что составляет примерно 17% вероятности. Успех железнодорожников идет за 1.45 (62%). Котировка на ничью — 4.70 (21%).

Выигрыш красно-зеленых с форой (-1) доступен за 1.68. Опция Ф(+1) для клуба из Подмосковья ждет вас за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45. «Обе забьют» представили за 1.68, коэффициент на обратный вариант — 2.12.

Три месяца назад «Локо» разгромил коллектив Франка Артиги на «РЖД Арене» в Кубке России (4:0). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 2.5 гола, оценили в 2.32.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

Железнодорожники дважды разгромили красно-черных на групповом этапе Кубка России: в конце августа на «РЖД Арене» (4:0), а в сентябре — на «Арене Химки» (5:1). Но в первом круге РПЛ команда Михаила Галактионова неожиданно уступила в Подмосковье всухую (0:2). В двух последних встречах красно-зеленые тоже проиграли — «Спартаку» в чемпионате (2:5) и «Динамо» в ответном четвертьфинале Кубка России (0:1, 3:4 пен). Так что у хозяев будет предостаточно мотивации выступить ярко и результативно — тем более красно-зеленые проведут последний домашний матч в 2024 году.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.92 (если забьют ровно три — будет возврат).

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