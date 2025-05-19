19 мая на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» против ЦСКА. Игра 29-го тура РПЛ начнется в 20.30 мск. Главный судья — Артем Чистяков. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 20.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 20.25 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

19 мая 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

Аналитики не выявили очевидного фаворита: победа «Локо» доступна за 2.95, это около 34% вероятности. На успех ЦСКА предложили котировку 2.30 (38%), на ничью — 3.60 (28%).

Выигрыш железнодорожников с форой (0) можно взять за 2.15. Эта же опция на красно-синих представлена в линии за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. Рынок «обе забьют» идет за 1.65, обратный вариант — за 2.20.

Армейцы не пропустили в двух матчах подряд. На продолжение серии дали коэффициент 3.40.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

Среди команд из топ-6 чемпионата меньше всех забили как раз армейцы (43) и железнодорожники (45). Красно-зеленые в последний месяц выступили ярко только против «Пари НН» (3:0), после чего поучаствовали в четырех низовых матчах подряд. Из восьми прошлых игр красно-синих лишь в одной влетело больше двух мячей — против «Спартака» на «Лукойл Арене» (2:1). В первом круге соперники тоже не подарили яркой перестрелки — судьбу трех очков решил единственный гол Наира Тикнизяна на 90-й минуте. Так что ждать большого количества результативных событий в дерби на «РЖД Арене» не приходится.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.00.